2020年10月発売予定「ねんどろいど Gr G11」5,636円(税抜)

スマートフォン用ゲーム『ドールズフロントライン』より、「Gr G11」が2.5等身のデフォルメフィギュアねんどろいどシリーズで立体化され、2020年10月に発売される。価格は5,636円(税抜)。

「ねんどろいど Gr G11」は、404小隊最後のメンバー「Gr G11」をねんどろいどとして立体化したフィギュア。交換用表情パーツは「通常顔」「怒り顔」「涙目顔」の3種が用意されている。

またオプションパーツとして、お気に入りの布団のほか、彼女の象徴である「Gr G11」も付属。

(C) SUNBORN Network Technology Co., Ltd.

(C) SUNBORN Japan Co., Ltd.