10月14日に発売されるDREAMS COME TRUEの企画アルバム「DOSCO prime」の詳細が発表された。

このアルバムは、ニコニコ生放送で10月17日(土)より10回にわたり配信されるドリカム初のオンラインイベント「DREAMS COME TRUE WINTER FANTASIA 2020 - DOSCO prime ニコ生 PARTY !!! -」の一環として発売される作品。「うれしい!たのしい!大好き!」「何度でも」「LOVE LOVE LOVE」「未来予想図II」など厳選されたヒットナンバー12曲が、ディスコバージョンに生まれ変わって収録される。

また10月14日には、S+AKS & ドスコ DJ ALL STARSによるドリカム楽曲のリミックスアルバム「DREAM CATCHER 3 ~ ドリカムディスコ MIX COMPILATION」もリリースされる。

DREAMS COME TRUE「DOSCO prime」収録曲

01. うれしい!たのしい!大好き! - DOSCO prime Version -

02. 決戦は金曜日 - DOSCO prime Version -

03. 大阪LOVER - DOSCO prime Version -

04. 何度でも - DOSCO prime Version -

05. やさしいキスをして - DOSCO prime Version -

06. LAT.43°N ~forty-three degrees north latitude~ - DOSCO prime Version -

07. その先へ - DOSCO prime Version -

08. TRUE, BABY TRUE. - DOSCO prime Version -

09. 朝がまた来る - DOSCO prime Version -

10. LOVE LOVE LOVE - DOSCO prime Version -

11. 未来予想図II - DOSCO prime Version -

12. 雪のクリスマス - DOSCO prime Version -

S+AKS & ドスコ DJ ALL STARS「DREAM CATCHER 3 ~ ドリカムディスコ MIX COMPILATAION」収録曲

01. DJ KEITA(S+AKS)

SUNSHINE(Uki Remix) / 何度でも feat. ZendaMan(ZendaMan Remix) / NOCTURNE 001 / YES AND NO feat. Shurkn Pap(ISM Remix) / 大阪LOVER(JENGI Remix)



02. DJ 中島ヒロト(FM802)

あなたと同(おんな)じ空の下(HKM / Hiroto-Koichi-Mika / OSAKA Remix)



03. DJ コウズマユウタ(CROSS FM)

九州をどこまでも(博多で待ってるよ Remix)



04. DJ キムラミチタ(広島FM)

あなたとトゥラッタッタ♪(SETOUCHI ISLAND DAYS! Remix)



05. DJ P→★(TEMPURA KIDZ)

GODSPEED! / 朝日の洗礼 / また「つらい」が1UP / どうぞよろしく / あなたが笑えば / AGAIN / またね



06. DJ ピストン西沢

YES AND NO / その日は必ず来る / 愛がたどりつく場所 / 何度でも / G



07. DJ 龍太(AIR-G')

連れてって 連れてって(Northern Snow Remix)



08. DJ 南城大輔(ZIP-FM)

SNOW DANCE -Unusual Winter 2020-(RS41 NGO Remix)



09. DJ BUTCH(FM FUKUOKA)

さぁ鐘を鳴らせ(FUKUOKA / THE RINGING VOICE Remix)

DREAMS COME TRUE WINTER FANTASIA 2020 - DOSCO prime ニコ生 PARTY !!! -

幕張イベントホールのはずだった編

2020年10月17日(土)20:00~

<出演者>

DREAMS COME TRUE / S+AKS / P→★(TEMPURA KIDZ) / JUON / 武藤良明 / ピストン西沢



さいたまスーパーアリーナのはずだった編

2020年10月24日(土)20:00~

<出演者>

DREAMS COME TRUE / S+AKS / P→★(TEMPURA KIDZ) / JUON / 武藤良明 / ピストン西沢



大阪城ホールのはずだった編

2020年11月7日(土)20:00~

<出演者>

DREAMS COME TRUE / S+AKS / P→★(TEMPURA KIDZ) / JUON / 武藤良明 / 中島ヒロト(FM802)



DREAMS COME TRUEオフィシャルファンクラブ「POWER PLANT」限定公演

2020年11月14日(土)20:00~

<出演者>

DREAMS COME TRUE / 肥後克広(ダチョウ倶楽部)



よつ葉アリーナ十勝のはずだった編

2020年11月21日(土)20:00~

<出演者>

DREAMS COME TRUE / S+AKS / P→★(TEMPURA KIDZ) / JUON / 武藤良明 / 龍太(AIR-G')



北海道立総合体育センター 北海きたえーるのはずだった編

2020年11月28日(土)20:00~

<出演者>

DREAMS COME TRUE / S+AKS / P→★(TEMPURA KIDZ) / JUON / 武藤良明 / 龍太(AIR-G')



広島グリーンアリーナのはずだった編

2020年12月5日(土)20:00~

<出演者>

DREAMS COME TRUE / S+AKS / P→★(TEMPURA KIDZ) / JUON / 武藤良明 / キムラミチタ(広島エフエム)



横浜アリーナのはずだった編

2020年12月12日(土)20:00~

<出演者>

DREAMS COME TRUE / S+AKS / P→★(TEMPURA KIDZ) / JUON / 武藤良明 / ピストン西沢



マリンメッセ福岡のはずだった編

2020年12月19日(土)20:00~

<出演者>

DREAMS COME TRUE / S+AKS / P→★(TEMPURA KIDZ) / JUON / 武藤良明 / BUTCH(FM福岡) / コウズマユウタ(CROSS FM)



日本ガイシホールのはずだった編

2020年12月26日(土)20:00~

<出演者>

DREAMS COME TRUE / S+AKS / P→★(TEMPURA KIDZ) / JUON / 武藤良明 / 南城大輔(ZIP-FM)