尾崎裕哉が10月21日にSMEレコーズ移籍第1弾作品としてリリースする1stアルバム「Golden Hour」の詳細が明らかになった。

本作には、KREVAが提供した「想像の向こう」、ゲストプレイヤーに布袋寅泰を迎えた「Rock'n Roll Star」、大比良瑞希をフィーチャーした「つかめるまで」「音楽が終わる頃」など全12曲が収録され、プロデューサーとしてトオミヨウ、SUNNY BOYが参加した。2017年リリースの「Glory Days」と、ボーナストラックとして収められる「ハリアッ!!」の弾き語りライブ音源以外の10曲は新曲。ミックスはD.O.I.、Illicit Tsuboi、高山徹らが担当した。10月2日には収録曲「LONELY」の音源とミュージックビデオの配信がスタートする。

また尾崎は10月から全国ツアー「ONE MAN STAND 2020」を行う。詳細は尾崎のオフィシャルサイトで確認しよう。

尾崎裕哉「Golden Hour」収録内容

01. Golden Hour

[作詞:HIROYA OZAKI / 作曲・編曲:Tomi Yo]

02. Awaken

[作詞・作曲:HIROYA OZAKI / 編曲:Tomi Yo]

03. Road

[作詞・作曲:HIROYA OZAKI / 編曲:Tomi Yo]

04. つかめるまで feat. 大比良瑞希

[作詞・作曲:HIROYA OZAKI / 編曲:Tomi Yo]

05. LONELY

[作詞・作曲:HIROYA OZAKI, SUNNY BOY / プロデュース: SUNNY BOY]

06. 想像の向こう

[作詞・作曲・プロデュース:KREVA]

07. Glory Days

[作詞:HIROYA OZAKI, Junji Ishiwatari / 作曲:HIROYA OZAKI, Koichi Tsutaya / 編曲:Koichi Tsutaya]

08. 蜃気楼

[作詞・作曲:HIROYA OZAKI / 編曲: SUNNY BOY]

09. 音楽が終わる頃 feat. 大比良瑞希

[作詞・作曲:HIROYA OZAKI / 編曲:Tomi Yo]

10. 143

[作詞・作曲:HIROYA OZAKI, SUNNY BOY / プロデュース: SUNNY BOY]

11. Rock'n Roll Star feat. 布袋寅泰

[作詞:HIROYA OZAKI / 作曲:OBKR, Shinta Sakamoto / 編曲:Tomi Yo]

<ボーナストラック>

12. ハリアッ!! (Smooth Drive Ver.)【ONE MAN STAND SPRING 2019/Live at EX THEATER ROPPONGI 19/04/19】

初回限定盤付属DVD

HIROYA OZAKI ”Golden Hour” MOVIES

01. LONELY Video Clip

02. Making of "LONELY"

03. 音楽が終わる頃 feat.大比良瑞希 Video Clip

HIROYA OZAKI LIVE '20/05/29 【MUSIC/SLASH】

04. 143

05. 君と見た通り雨

06. OH MY LITTLE GIRL

HIROYA OZAKI / ONE MAN STAND 2020

2020年10月2日(金)岡山県 CRAZYMAMA KINGDOM

2020年10月4日(日)広島県 広島CLUB QUATTRO

2020年10月9日(金)岩手県 the five morioka

2020年10月10日(土)宮城県 Rensa

2020年10月11日(日)福島県 郡山HIP SHOT JAPAN

2020年10月16日(金)大阪府 OSAKA MUSE

2020年10月17日(土)京都府 磔磔

2020年10月18日(日)奈良県 奈良NEVER LAND

2020年10月23日(金)福岡県 ROOMS

2020年10月28日(水)埼玉県 HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3

2020年10月31日(土)和歌山県 和歌山CLUB GATE

2020年11月1日(日)兵庫県 神戸VARIT.

2020年11月3日(火・祝)愛知県 SPADE BOX

2020年11月7日(土)石川県 金沢GOLD CREEK

2020年11月8日(日)新潟県 ジョイアミーア

2020年11月13日(金)北海道 ふきのとうホール

2020年11月15日(日)栃木県 HEAVEN'S ROCK Utsunomiya 2/3(VJ-4)

2020年11月19日(木)神奈川県 F.A.D YOKOHAMA

2020年11月21日(土)埼玉県 HEAVEN'S ROCK Kumagaya VJ-1