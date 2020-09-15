日本高野連は14日、令和2年度秋季地区大会の日程を発表した。各地区の日程、開催地、参加校数、抽選日は以下のとおり。









■北海道 10月4日から7日間（8日は休養日）

場所；札幌市円山球場ほか

参加校数：20校

抽選日：9月24日



■東北 10月14日から7日間（16、19日は休養日）

場所：石巻市民球場ほか（宮城県）

参加校数：18校

抽選日：10月7日



■関東 10月24、25、27、31日、11月1日

場所：千葉県野球場ほか

参加校数：15校（千葉3、他各県2）

抽選日：10月8日



■東京 10月17、18、24、25、31日、11月1、7、8、14、15日

場所：神宮球場ほか

参加校数：64校

抽選日：10月12日



■北信越 10月10、11、17、18日

場所：富山市民球場ほか

参加校数：16校（富山4、他各県3）

抽選日：10月2日



■東海 10月24、25、31日、11月1日

場所：ダイムスタジアム伊勢ほか（三重県）

参加校数：12校

抽選日：10月13日



■近畿 10月17、18、24、25、31日、11月1日

場所：わかさスタジアム（京都府）

参加校数：16校（滋賀、奈良2、他各府県3）

抽選日：10月13日



■中国 10月23、24、25、31日、11月1日

場所：県立浜山公園野球場ほか（島根県）

参加校数：16校（島根4、他各県3）

抽選日：10月16日



■四国 10月24、25、31日、11月1日

場所：県立春野運動公園野球場ほか（高知県）

参加校数：12校

抽選日：10月20日



■九州 10月31日から6日間（11月3日は休養日）

場所：長崎県営野球場ほか（長崎県）

参加校数：16校

抽選日：10月22日





