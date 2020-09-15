NISHINOMIYA, JAPAN - SEPTEMBER 04: Players of Japan line up for national anthem in the super round game between Japan v South Korea during the 2015 WBSC U-18 Baseball World Cup at the Koshien Stadium on September 4, 2015 in Nishinomiya, Japan. (Photo by Koji Watanabe - SAMURAI JAPAN/SAMURAI JAPAN via Getty Images)

　日本高野連は14日、令和2年度秋季地区大会の日程を発表した。各地区の日程、開催地、参加校数、抽選日は以下のとおり。
 


 
■北海道　10月4日から7日間（8日は休養日）
場所；札幌市円山球場ほか
参加校数：20校
抽選日：9月24日
 
■東北　10月14日から7日間（16、19日は休養日）
場所：石巻市民球場ほか（宮城県）
参加校数：18校
抽選日：10月7日
 
■関東　10月24、25、27、31日、11月1日
場所：千葉県野球場ほか
参加校数：15校（千葉3、他各県2）
抽選日：10月8日
 
■東京　10月17、18、24、25、31日、11月1、7、8、14、15日
場所：神宮球場ほか
参加校数：64校
抽選日：10月12日
 
■北信越　10月10、11、17、18日
場所：富山市民球場ほか
参加校数：16校（富山4、他各県3）
抽選日：10月2日
 
■東海　10月24、25、31日、11月1日
場所：ダイムスタジアム伊勢ほか（三重県）
参加校数：12校
抽選日：10月13日
 
■近畿　10月17、18、24、25、31日、11月1日
場所：わかさスタジアム（京都府）
参加校数：16校（滋賀、奈良2、他各府県3）
抽選日：10月13日
 
■中国　10月23、24、25、31日、11月1日
場所：県立浜山公園野球場ほか（島根県）
参加校数：16校（島根4、他各県3）
抽選日：10月16日
 
■四国　10月24、25、31日、11月1日
場所：県立春野運動公園野球場ほか（高知県）
参加校数：12校
抽選日：10月20日
 
■九州　10月31日から6日間（11月3日は休養日）
場所：長崎県営野球場ほか（長崎県）
参加校数：16校
抽選日：10月22日
 
 