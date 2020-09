アニメ「ダンガンロンパ3 -The End of 希望ヶ峰学園-」全24話の無料配信が、YouTubeのNBCUniversal Anime ONAIR Channelにて9月18日12時から27日23時59分までの期間限定で実施される。

これは、「ダンガンロンパ」10周年を記念したBlu-ray BOXが11月25日に発売されることを記念したもの。2016年7月から放送された「ダンガンロンパ3 -The End of 希望ヶ峰学園-」は、ゲーム第1作「ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生」、第2作「スーパーダンガンロンパ2 さよなら絶望学園」の続編として制作された、オリジナルストーリーのアニメーション作品。苗木たち78期生がデスゲームを繰り広げる「未来編」と、この事件に至るまでの顛末を描いた「絶望編」、そして完結編にあたる「希望編」の3編からなり、「未来編」「絶望編」は同時期に並行してテレビ放送されるなど、その仕掛けも話題を呼んだ。

(c) Spike Chunsoft Co., Ltd./希望ヶ峰学園第 3 映像部 All Rights Reserved.