アニメ「銀河英雄伝説 Die Neue These」続編の制作が決定。25話から48話までの全24話で届けられる。

田中芳樹のSF小説「銀河英雄伝説」を原作としたアニメ「銀河英雄伝説 Die Neue These」は、遥か未来の銀河系を舞台に、銀河帝国と自由惑星同盟の攻防を“常勝の天才”ラインハルト・フォン・ローエングラムと、“不敗の魔術師”ヤン・ウェンリーを軸に描くスペースオペラ。2018年4月からファーストシーズン「邂逅」がテレビ放送、2019年にセカンドシーズン「星乱」全3章が全国の映画館で期間限定上映された。また今年4月からはオープニング、エンディングを新たにNHK Eテレにて全24話を放送。本日9月14日に最終回を迎えた。

続編制作決定の発表と併せて、特報PVも解禁に。映像では「ユリアン、初陣」「双璧の過去」「弾劾 ヤン・ウェンリー」「要塞対要塞」「幼帝誘拐」といったフレーズや印象的なセリフが浮かび上がり、冒頭と後半にはラインハルトの、亡きキルヒアイスを思わせるセリフも登場する。続編の詳細は続報を待とう。

アニメ「銀河英雄伝説 Die Neue These」続編

スタッフ

原作：田中芳樹（東京創元社刊）

監督：多田俊介

シリーズ構成：高木登

助監督：森山悠二郎

キャラクターデザイン：菊地洋子、寺岡巌、津島桂

総作画監督：後藤隆幸、菊地洋子

特技監督：竹内敦志

メカデザイン：竹内敦志、臼井伸二、常木志伸

オリジナルメカデザイン：加藤直之

プロップデザイン：太田恵子

プロップデザイン・紋章デザイン：秋篠Denforword日和

3D：ランドック・スタジオ、I.G3D

3D監督：磯部兼士

美術：Bamboo

美術監督：竹田悠介

美術設定：塩澤良憲、曽野由大、金平和茂

美術デザイン：渡部隆

色彩設計：竹田由香

音響監督：三間雅文

音楽：橋本しん（Sin）、井上泰久

音楽制作協力：Sony Music Publishing (Japan)Inc.

撮影監督：荒井栄児

編集：黒澤雅之

制作：Production I.G

監修：らいとすたっふ

企画協力：ROOFTOP

制作協力：徳間書店

製作：松竹、Production I.G、らいとすたっふ

キャスト

ラインハルト・フォン・ローエングラム：宮野真守

ヤン・ウェンリー：鈴村健一

ナレーション：下山吉光

(c)田中芳樹/松竹・Production I.G・らいとすたっふ