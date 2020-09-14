SKE48 野村実代、赤堀君江、白井友紀乃が「bis Channel」に登場、撮影スタッフ驚愕のメイク道具を披露

９月14日（月）20時に公開されるYouTubeチャンネル「bis Channel」にSKE48の野村実代、赤堀君江、白井友紀乃が登場。女子力の高い3人が、普段使いのメイク道具を紹介する。
【写真】bisで見せた3人の新境地、SKE48野村実代、赤堀君江、白井友紀乃の美ショット
『bis』の１年間のレギュラーモデル（１名）と誌面掲載（各グループ３名）をかけて、今年３月から約３カ月にわたって行われたAKB48グループと『bis』とSHOWROOMのコラボ企画。AKB48、SKE48、 NMB48、HKT48、 NGT48、STU48の６グループから数多くのメンバーが参加し、各グループごとに選出した上位３名（ NMB48は２名）の17名が、9月1日発売の『bis』10月号のビューティ企画「New Me この秋いつもと違う私になる」に掲載された。
SKE48からは、野村実代、赤堀君江、白井友紀乃の3人がいつものアイドルメイクとはまったく違うメイクで登場。また、bisの公式YouTube「bis Channel」では14日（月）20時からSKE48の3人のバッグとポーチの中身が紹介される動画が投稿される。
撮影スタッフも驚いた野村、赤堀、白井の普段使いのリアルメイク道具は必見だ。
【あわせて読む】上白石萌歌が『bis』表紙、乃木坂46 与田祐希はフィルターメイクに挑戦
◆YouTubeチャンネル「bis Channel」
https://www.youtube.com/channel/UC03MdgLiv5djOqUsv9QwEGw
９月14日（月）20時に公開されるYouTubeチャンネル「bis Channel」にSKE48の野村実代、赤堀君江、白井友紀乃が登場。女子力の高い3人が、普段使いのメイク道具を紹介する。