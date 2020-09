西川貴教の新曲「As a route of ray」がアプリゲーム「アズールレーン」のCMソングに決定。西川が出演するCMの映像がYouTubeで公開された。

本日9月14日にリリース3周年を迎えた「アズールレーン」は、艦船を擬人化した美少女キャラクターを編成して敵と戦うシューティングゲーム。「As a route of ray」はゲームの世界観をもとに書き下ろされたロックナンバーで、疾走感あふれるサウンドに“航路(みち)”や“海戦(ロマン)”といった海にちなんだワードが散りばめられている。CMでは西川がゲームに登場する美少女・エンタープライズになりきり、ゲームが3周年を迎えた喜びをダイナミックに体を反った決めポーズで表現。同CMは9月18日(金)にテレビでのオンエアがスタートする。またYouTubeではCMと同様に西川が登場する「アズールレーン」の3周年記念スペシャルムービーも公開されている。

(c) 2017 Manjuu Co., Ltd. & Yongshi Co., Ltd. (c) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.