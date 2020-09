The Birthday、結成15周年イヤー第1弾として両A面シングルリリース

The Birthdayが、2020年11月11日に両A面シングル『ヒマワリ/オルゴール』をリリースする。



今秋に結成15周年を迎えるThe Birthday。今作は、これまで年間100本以上行なっていたライブができなくなった中、あふれる想いやエネルギーが濃縮されて生まれた作品となっている初回限定盤には、2020年1月15日に行われたMONOEYESとの対バンイベント「TOKYO NIGHT SHOW」から、The Birthdayのライブ映像をベストセレクトにて収録。ブックレットにはライブフォトを収録したものとなっている。



またこれに併せて、今年開催予定だったツアー「GLITTER SMOKING FLOWERS TOUR 2020」後半の10,11月の公演について、東京・大阪・愛知の3本のホール公演は一部日程を変更して11月開催に向けて日程・会場を開催準備中として発表。ライブハウス9公演は中止して来年調整中のツアーへ振替とすることが発表された。





<リリース情報>



The Birthday

両A面SG『ヒマワリ/オルゴール』



発売日:2020年11月11日(水)発売

初回限定盤:3410円(税込)

通常盤:1210円(税込)



=CD収録曲=※初回限定盤/通常盤共通

1.ヒマワリ

2.オルゴール



=DVD収録曲=

ヒマワリ MV

オルゴール MV

ライブ映像

(2020年1月15日出演のイベントライブ「TOKYO NIGHT SHOW」@新木場スタジオコーストより8~10曲収録予定)



<ライブ情報>



The Birthday

「GLITTER SMOKING FLOWERS TOUR 2020」



2020年11月13日(金) 愛知:名古屋市公会堂 Open 18:00 / Start 19:00

2020年11月18日(水) 東京:NHKホール Open 18:00 / Start 19:00

2020年11月23日(月・祝) 大阪:大阪フェスティバルホールOpen 17:00 / Start 18:00



*券種を全席指定とし、政府・自治体からのガイドラインに沿った収容人数、お客様の安全を考慮した上で下記のホール会場にて開催に向けて準備しております。しかし今後も予断を許さない状況が続くことかと思われます。今後も開催直前まで状況を見守りつつ、お客様をお迎えすることが難しいと判断をした場合は公演中止もございますことをあらかじめご理解、ご了承下さい。



チケット一般発売:2020年10月17日(土)10:00~

券種:全席指定 7700円(税込)

チケット制限枚数:2枚、電子チケットのみ

※政府・自治体からのから定められた収容人数での開催となるため上記のチケット料金とさせていただきます。

※本公演は公演中止を除き、コロナウィルスの影響を含め、いかなる場合でもチケット代の払い戻しは行いません。

※その他、オフィシャルHPでガイドラインをご確認の上、お客様への当日のお願いごとを十分にご周知頂いた上でのチケットお申し込みをお願いいたします。



[中止となった公演] (中止とし、来年調整中のツアーへ振替)

2020年10月16日(金)Zepp Sapporo

2020年10月23日(金)仙台PIT

2020年10月25日(日)新潟LOTS

2020年10月27日(火)金沢Eight Hall

2020年10月30日(金)沖縄桜坂セントラル

2020年11月1日(日)高松festhalle

2020年11月3日(火)広島CLUB QUATTRO

2020年11月6日(金)福岡スカラエスパシオ

2020年11月8日(日)大分T.O.P.S Bitts HALL



【ライブについてのリンク】

http://www.rockin-blues.com/



Official HP:http://www.rockin-blues.com/