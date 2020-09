タイのインフルエンサー『MayyR』とコラボ D2Cブランド「11AM」からアパレルやバッグなど発売

AnyMind Group(エニーマインドグループ)は9月11日、タイのトップインフルエンサーであるMayyR氏とコラボレーションし、同氏プロデュースのD2Cファッションブランド「11AM」をローンチし、タイ国内での販売を開始した。公式WEBサイト「11AM-Shop」でアパレルアイテムやバッグなどを販売する。



【「11AM」で発売したアパレルやバッグなどの着用イメージはこちら】



MayyR氏は、InstagramやYouTubeを中心に160万人を超えるフォロワーを持つタイのトップインフルエンサー。AnyMind Groupは、インフルエンサー向けD2Cインキュベーション事業「AnyMind D2C for Influencers」のプロジェクトとして、ものづくりプラットフォーム「AnyFactory」を中心に、企画・デザイン・生産・EC機能構築など伴走型の総合支援を行っており、この度、MayyR氏のこだわりの詰まったD2Cブランド」のローンチに至ったとしている。



今回発表した春夏(S/S)コレクションでは、ジャケット、パンツ、トップス、キャンバスバッグなどのアイテムを展開。「ENJOY IT ALL」の文字が背面に刺繍された、ホワイトが際立つデザインの「Signature Denim Jacket」、Denim Jacketとセットアップとしても使え、バックポケットの「Today I will do absolutely nothing」の刺繍とパンツ裏のロゴがポイントの「White Denim Pants」などがラインアップしている。





「11AM」の春夏コレクションの一部





「11AM」

https://11am-shop.com/