明治安田生命J1リーグ第16節が12日から13日にかけて行われた。

MFアンドレス・イニエスタの復帰初戦となったヴィッセル神戸は、ホームでFC東京と対戦。神戸は24分に安井拓也のJ1初ゴールで先制したが、FC東京は50分にアダイウトン、58分にディエゴ・オリヴェイラが得点を挙げて逆転する。しかし、試合がこのまま終わるかに思われた後半アディショナルタイム3分、神戸はイニエスタの供給したフリーキックにダンクレーが合わせて同点に追いつき試合は終了した。

『札幌ドーム』では北海道コンサドーレ札幌と浦和レッズが対戦。アウェイの浦和は13分と20分に杉本健勇がネットを揺らして2点を先行したが、31分と35分には札幌のジェイが2点を挙げて試合は振り出しに戻る。2-2で折り返すと、札幌は67分、オウンゴールで逆転に成功。しかし、浦和は75分に槙野智章が決め、試合は再びタイスコアに。そして後半アディショナルタイム4分、柴戸海が浦和に勝ち越しの1点をもたらし試合終了。土壇場で勝ち点「3」を手にした浦和はリーグ戦3試合ぶりの勝利。一方、敗れた札幌はリーグ9戦未勝利となっている。

首位の川崎フロンターレはホームでサンフレッチェ広島と対戦。14分に田中碧の得点で先制すると、47分から51分にかけて立て続けに3点を獲得。88分に小林悠のPKで5点目を奪った直後、浅野雄也に1点を返されたが、5-1の大勝を収めた。

サガン鳥栖と対戦した柏レイソルは、25分にオルンガの今季リーグ戦16ゴール目で先制したが、前半終了間際の45分と後半開始早々の48分に被弾し、逆転を許す。試合はこのまま終了し、柏の公式戦連勝は「4」でストップ。また、リーグ戦では3試合ぶりの敗戦を喫した。

前節まで最下位の湘南ベルマーレは、大野和成が挙げた1点を守り切ってガンバ大阪に敵地で勝利。第6節鹿島アントラーズ戦以来、今季2勝目となった。また、19位清水エスパルスが鹿島アントラーズに敗れたため、湘南は19位に浮上、清水が最下位に転落している。

◆■J1第16節試合結果

清水 1-2 鹿島

神戸 2-2 FC東京

札幌 3-4 浦和

仙台 0-3 大分

横浜FC 3-2 名古屋

川崎 5-1 広島

鳥栖 2-1 柏

横浜FM 1-2 C大阪

G大阪 0-1 湘南

◆■J1順位表

1位 川崎フロンターレ(勝ち点44/得失点差+36)

2位 セレッソ大阪(勝ち点36/得失点差+11)

3位 FC東京(勝ち点32/得失点差+9)

4位 名古屋グランパス(勝ち点27/得失点差+9)

5位 鹿島アントラーズ(勝ち点27/得失点差+4)

6位 浦和レッズ(勝ち点27/得失点差-4)

7位 柏レイソル(勝ち点26/得失点差+8)

8位 ガンバ大阪(勝ち点23/得失点差0)

9位 サンフレッチェ広島(勝ち点21/得失点差+4)

10位 横浜F・マリノス(勝ち点21/得失点差0)

11位 ヴィッセル神戸(勝ち点20/得失点差-3)

12位 横浜FC(勝ち点17/得失点差-12)

13位 大分トリニータ(勝ち点16/得失点差-7)

14位 サガン鳥栖(勝ち点14/得失点差-1)

15位 北海道コンサドーレ札幌(勝ち点14/得失点差-12)

16位 ベガルタ仙台(勝ち点11/得失点差-13)

17位 湘南ベルマーレ(勝ち点9/得失点差−12)

18位 清水エスパルス(勝ち点9/得失点差-16)

◆■J1第17節対戦カード

▼9月19日(土)

14時 札幌 vs G大阪

16時 鳥栖 vs 横浜FM

17時 名古屋 vs 神戸

18時 C大阪 vs 鹿島

18時30分 湘南 vs 清水

19時 柏 vs 広島

▼9月20日(日)

18時 大分 vs 横浜FC

19時 浦和 vs 川崎

19時 FC東京 vs 仙台