「ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 2nd Live! Back to the TOKIMEKI」が、本日9月13日に配信プラットフォーム・Streaming+で有料生配信された。

虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会は、μ's、Aqoursに続いて2017年に活動を開始した「ラブライブ!」シリーズ3つ目のユニット。前日に行われた「ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 2nd Live! Brand New Story」2公演に続き、東京・東京ガーデンシアターから届けられた今回のライブには上原歩夢役の大西亜玖璃、中須かすみ役の相良茉優、桜坂しずく役の前田佳織里、朝香果林役の久保田未夢、宮下愛役の村上奈津実、近江彼方役の鬼頭明里、優木せつ菜役の楠木ともり、エマ・ヴェルデ役の指出毬亜、天王寺璃奈役の田中ちえ美、そして8月3日に加入した三船栞子役の小泉萌香が出演した。

ライブは10人揃っての「TOKIMEKI Runners」でスタート。自己紹介とコールアンドレスポンスを挟んで、三船栞子を演じる小泉は和テイストのロックナンバー「決意の光」を披露する。すると幕間のアニメが流れ、彼女が演じる栞子にほかのメンバーがこれまでの活動を紹介することに。その後のライブでは、村上による元気いっぱいな「めっちゃGoing!!」を皮切りに、各キャラクターの個性が滲むソロ曲が次々に展開されていった。

続いてユニット曲のコーナーへ。2人組のDiverDivaがエネルギッシュなラップやダンスで魅せると、QU4RTZの4人はときにはスタンドマイクを前に、ときにはブランコに乗って優しいハーモニーを響かせる。コーナーのトリとして登場した3人組のA・ZU・NAは、MCでテーマパークを題材にした楽曲「Dream Land!Dream World!」を引き合いに出し「(虹ヶ咲学園のある)お台場にテーマパークに建てたい」「お台場のアトラクションとコラボできないかな」と口々に願望を語って笑顔を見せた。

ふたたびの幕間アニメと全員集合しての「Love U my friends」ののち、10月に放送が始まるTVアニメのPVと、同作に高咲侑役で出演する矢野妃菜喜からのVTRコメントが上映される。自身が演じるキャラクターを「歩夢の幼馴染でスクールアイドルが大好き」と紹介した矢野は、「私も虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会のメンバーが好きなので、一緒に応援したい」と語って顔をほころばせた。さらに書籍やゲームに関する新情報も明かされた。新規ノベルとイラストを収録したメンバーフォトエッセイが今冬から、水着姿のメンバーが描かれたタペストリー付きのコミックブックが10月29日から順次発売に。9月26日でリリース1周年を迎えるアプリゲーム「ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル ALL STARS」では、最大100連ガチャが無料になる大規模なログインボーナスやTVアニメの放送記念キャンペーンなどが開催される。

アンコールとしてライブTシャツに着替えたメンバーによる2度目の「TOKIMEKI Runners」がパフォーマンスされると最後の挨拶が開始。今回初めてメンバーの一員としてライブに参加した小泉が「(過去に虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会のライブを観て)『私もこの中に入れるんだ』と思ってから年月が流れ……ようやく10人でステージに立つことができた」と感慨深げに語ると、メンバーからは「待ってたよ」という暖かな言葉が贈られる。さらに小林はこのライブに向けてメンバーが支えてくれたことに感謝したうえで、視聴者に「これから新たにスタートする虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会、見守っていただけるとうれしいです」とメッセージを送った。

なお、この公演と前日の公演を収めたライブBlu-rayが発売予定。さらに2021年には3rdライブの開催も予定されている。

「ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 2nd Live! Back to the TOKIMEKI」

出演:大西亜玖璃(上原歩夢役)、相良茉優(中須かすみ役)、前田佳織里(桜坂しずく役)、久保田未夢(朝香果林役)、村上奈津実(宮下愛役)、鬼頭明里(近江彼方役)、楠木ともり(優木せつ菜役)、指出毬亜(エマ・ヴェルデ役)、田中ちえ美(天王寺璃奈役)、小泉萌香(三船栞子役)

セットリスト

01.TOKIMEKI Runners(スクスタストーリー17章挿入歌Ver.) / 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

02.決意の光 / 三船栞子(CV:小泉萌香)

03.めっちゃGoing!! / 宮下愛(CV:村上奈津実)

04.あなたの理想のヒロイン / 桜坂しずく(CV:前田佳織里)

05.CHASE! / 優木せつ菜(CV:楠木ともり)

06.Starlight / 朝香果林(CV:久保田未夢)

07.眠れる森に行きたいな / 近江彼方(CV:鬼頭明里)

08.ダイアモンド / 中須かすみ(CV:相良茉優)

09.Evergreen / エマ・ヴェルデ(CV:指出毬亜)

10.ドキピポ☆エモーション / 天王寺璃奈(CV:田中ちえ美)

11.夢への一歩 / 上原歩夢(CV:大西亜玖璃)

12.SUPER NOVA / DiverDiva

13.Love Triangle / DiverDiva

14.Sing & Smile!! / QU4RTZ

15.Beautiful Moonlight / QU4RTZ

16.Dream Land!Dream World! / A・ZU・NA

17.Cheer for you!! / A・ZU・NA

18.Love U my friends / 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

19.Just Believe!!! / 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

EN1.TOKIMEKI Runners(スクスタストーリー17章挿入歌Ver.) / 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

(c)プロジェクトラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会