首位秋田が無敗維持

　 12日から13日にかけて、明治安田生命J3リーグ第15節が行われた。

　首位ブラウブリッツ秋田は、敵地でFC今治と対戦。34分にコーナーキックから千田海人が挙げた1点を守り切って2試合ぶりの勝利を挙げ、無敗を維持した。

　前節の敗戦で秋田との勝ち点差が「4」に広がった2位ロアッソ熊本は、後半に浅川隼人が2得点を挙げてSC相模原に2－0で勝利。秋田と勝ち点差「6」の3位ガイナーレ鳥取もアスルクラロ沼津に1－0で勝利した。

　福島ユナイテッドFCと対戦した鹿児島ユナイテッドFCは、米澤令衣の2得点など敵地で4点を奪って勝利。敵地でヴァンラーレ八戸と大勝したFC岐阜は、3－0の快勝を収めた。4位AC長野パルセイロと6位藤枝MYFCもそれぞれ勝利を収めたため、上位陣に順位の変動はなかった。

◆■J3第15節の試合結果

岩手　1ー3　YS横浜
藤枝　2ー1　讃岐
富山　1ー0　G大阪U－23
鳥取　1ー0　沼津
熊本　2－0　相模原
八戸　0ー3　岐阜
福島　1ー4　鹿児島
今治　0ー1　秋田
長野　2－0　C大阪U－23

◆■順位表

1位　ブラウブリッツ秋田（勝ち点36／得失点差＋19）　※1試合未消化
2位　ロアッソ熊本（勝ち点32／得失点差＋13）
3位　ガイナーレ鳥取（勝ち点30／得失点差＋9）
4位　AC長野パルセイロ（勝ち点26／得失点差＋10）　
5位　鹿児島ユナイテッドFC（勝ち点26／得失点差＋7）
6位　藤枝MYFC（勝ち点26／得失点差＋4）
7位　FC岐阜（勝ち点25／得失点差＋9）　※1試合未消化
8位　カターレ富山（勝ち点24／得失点差＋10）　※1試合未消化
9位　SC相模原（勝ち点22／得失点差−4）
10位　FC今治（勝ち点21／得失点差＋2）
11位　ヴァンラーレ八戸（勝ち点15／得失点差−6）※1試合未消化
12位　Y．S．C．C．横浜（勝ち点15／得失点差−6）
13位　ガンバ大阪U－23（勝ち点15／得失点差−7）
14位　アスルクラロ沼津（勝ち点14／得失点差−9）
15位　いわてグルージャ盛岡（勝ち点14／得失点差−14）
16位　福島ユナイテッドFC（勝ち点12／得失点差−10）
17位　カマタマーレ讃岐（勝ち点8／得失点差－11）
18位　セレッソ大阪U－23（勝ち点7／得失点差－16）

◆■第16節の対戦カード

▼9月18日（金）
19時　C大阪U－23　vs　富山

▼9月19日（土）
13時30分　讃岐　vs　岩手
15時　秋田　vs　鳥取
15時　藤枝　vs　熊本
15時　沼津　vs　福島
17時　相模原　vs　福島
18時　G大阪U－23　vs　八戸
19時　岐阜　vs　長野
19時　鹿児島　vs　YS横浜