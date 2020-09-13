12日から13日にかけて、明治安田生命J3リーグ第15節が行われた。
首位ブラウブリッツ秋田は、敵地でFC今治と対戦。34分にコーナーキックから千田海人が挙げた1点を守り切って2試合ぶりの勝利を挙げ、無敗を維持した。
前節の敗戦で秋田との勝ち点差が「4」に広がった2位ロアッソ熊本は、後半に浅川隼人が2得点を挙げてSC相模原に2－0で勝利。秋田と勝ち点差「6」の3位ガイナーレ鳥取もアスルクラロ沼津に1－0で勝利した。
福島ユナイテッドFCと対戦した鹿児島ユナイテッドFCは、米澤令衣の2得点など敵地で4点を奪って勝利。敵地でヴァンラーレ八戸と大勝したFC岐阜は、3－0の快勝を収めた。4位AC長野パルセイロと6位藤枝MYFCもそれぞれ勝利を収めたため、上位陣に順位の変動はなかった。◆■J3第15節の試合結果
岩手 1ー3 YS横浜
藤枝 2ー1 讃岐
富山 1ー0 G大阪U－23
鳥取 1ー0 沼津
熊本 2－0 相模原
八戸 0ー3 岐阜
福島 1ー4 鹿児島
今治 0ー1 秋田
長野 2－0 C大阪U－23
1位 ブラウブリッツ秋田（勝ち点36／得失点差＋19） ※1試合未消化
2位 ロアッソ熊本（勝ち点32／得失点差＋13）
3位 ガイナーレ鳥取（勝ち点30／得失点差＋9）
4位 AC長野パルセイロ（勝ち点26／得失点差＋10）
5位 鹿児島ユナイテッドFC（勝ち点26／得失点差＋7）
6位 藤枝MYFC（勝ち点26／得失点差＋4）
7位 FC岐阜（勝ち点25／得失点差＋9） ※1試合未消化
8位 カターレ富山（勝ち点24／得失点差＋10） ※1試合未消化
9位 SC相模原（勝ち点22／得失点差−4）
10位 FC今治（勝ち点21／得失点差＋2）
11位 ヴァンラーレ八戸（勝ち点15／得失点差−6）※1試合未消化
12位 Y．S．C．C．横浜（勝ち点15／得失点差−6）
13位 ガンバ大阪U－23（勝ち点15／得失点差−7）
14位 アスルクラロ沼津（勝ち点14／得失点差−9）
15位 いわてグルージャ盛岡（勝ち点14／得失点差−14）
16位 福島ユナイテッドFC（勝ち点12／得失点差−10）
17位 カマタマーレ讃岐（勝ち点8／得失点差－11）
18位 セレッソ大阪U－23（勝ち点7／得失点差－16）
▼9月18日（金）
19時 C大阪U－23 vs 富山
▼9月19日（土）
13時30分 讃岐 vs 岩手
15時 秋田 vs 鳥取
15時 藤枝 vs 熊本
15時 沼津 vs 福島
17時 相模原 vs 福島
18時 G大阪U－23 vs 八戸
19時 岐阜 vs 長野
19時 鹿児島 vs YS横浜