『ボボボーボ・ボーボボ』のPOP UP SHOPが「渋谷区」で開催決定!!

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営するアルマビアンカは、『ボボボーボ・ボーボボ』のイベント、「ボボボーボ・ボーボボ POP UP SHOP in MAGNET by SHIBUYA109」を2020年9月26日(土)~2020年10月4日(日)まで開催することを発表した。



『ボボボーボ・ボーボボ』は、2000年に『赤マルジャンプ』『週刊少年ジャンプ』等に掲載された後、2001年から2007年まで『週刊少年ジャンプ』に連載された、澤井啓夫によるギャグ漫画。

物語の舞台は、西暦300X年。全世界を支配する皇帝は、国民全てをボーズにすべく「毛狩り」を開始した。そんな世に現れた、究極の拳法「鼻毛真拳」を使う男・ボボボーボ・ボーボボ……!! ”人類の髪の毛の自由と平和” を守るためにボーボボが戦う「不条理ギャグバトル漫画」として、多くの読者を虜にした伝説的作品だ。



今回のイベントの開催地は、渋谷区神南。キービジュアルにもしっかり描き込まれている、作中に登場するカオスな建物・ヨコセヨデパートこと「渋谷区大型デパートヨコセヨ」を彷彿とさせる場所ということから、原作の世界観を楽しみながらショッピングを楽しめる!?

POP UP SHOPでは、『ボボボーボ・ボーボボ』の新規描き下ろしイラストを使用した缶バッジやアクリルスタンド、マグカップやパスケース等、日常で使えるグッズを多数先行販売する他、イベント限定購入特典の配布などを予定している。



(C)澤井啓夫/集英社・東映アニメーション