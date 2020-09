ズッ タン！ ジョジョや転スラのカードが食玩に!!　9/14発売

食品玩具、いわゆる食玩。メーカーによっては玩具菓子=玩菓と呼ぶ事もあるジャンルの商品だ。

ここでは9月14日の月曜日に発売となる食玩から、注目アイテムをご紹介しよう。



最初は「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風 ウエハース」。アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』のプラカード1枚入り。

カードは両面フルデザインで限定描き下ろしのイラストも収録。キャラクターカードの裏面には能力やパーソナルデータが記載されている。



キャラクターカード15種、ストーリーカード5種、ビジュアルカード2種、SPカード4種の全26種。

各縦約8.3×横約5.6センチ。



続いては「転生したらスライムだった件カードウエハース2」。こちらもアニメ『転生したらスライムだった件』のプラカード1枚入り。

カードは全種メタリック仕様で、さらにSPカードとシークレットカードは箔押し仕様。



キャラクターカード20種、SPカード7種、シークレットカード3種の全30種。

各縦約8.3×横約5.6センチ。



人気食玩シリーズ「FW GUNDAM CONVERGE」の最新弾「FW GUNDAM CONVERGE ♯20」も登場。独特の体型にディテールをコンバージ(凝縮)したデフォルメフィギュアだ。両肩に可動部あり。

なお今回ラインナップされているセカンドVは、小説版『機動戦士Vガンダム』に登場した幻のMSである。



エールストライクガンダム、デュエルガンダム、セカンドV、クロスボーン・ガンダムX-0、量産型ガンキャノン、リック・ドムIIの全6種。

各全高約5.5センチ。



キッズシリーズよりちょっと大きいソフビフィギュアのフレンズシリーズには、「リラックマフレンズ」がラインナップ入り。



リラックマだららん、リラックマ、コリラックマ&キイロイトリ、コリラックマ、チャイロイコグマ、キイロイトリの全6種。

各全高約7センチ。



起き上がりこぼしのように遊ぶことのできるクーナッツの新作として、「クーナッツ ディズニーキャラクターズ2」も発売。



『アナと雪の女王2』のエルサやプリンセスを中心とした、全16種。

各全高約4センチ。



最後は「スーパーミニプラ 青の騎士ベルゼルガ物語 Vol.4」。

80年代のロボットアニメ『装甲騎兵ボトムズ』の外伝的小説「青の騎士ベルゼルガ物語」に登場するアーマードトルーパーを1/48スケールで再現した組み立てモデルだ。販路限定発売。



ファニーデビル、レグジオネータ、カラミティドッグ(レッドVer.)の全3種。

各全高約8.5~9センチ。



それぞれ全国のスーパーや量販店などのお菓子売り場にて発売される。



(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険GW製作委員会

(C)川上泰樹・伏瀬・講談社/転スラ製作委員会

(C)創通・サンライズ

(C)2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C)Disney

(C)サンライズ 協力:伸童舎