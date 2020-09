KIRINJI、NHKホールで有観客2DAYSワンマン開催&ベストアルバムリリース

KIRINJIが、2020年11月18日にベストアルバム『KIRINJI 20132020』の発売を発表した。



今年1月に年内でのバンド活動終了を発表したKIRINJI。その8年間の歩みを凝縮したベストアルバム『KIRINJI 20132020』では、アルバム『11』から『cherish』の4枚から16曲をセレクトし年代順に収録。アルバムごとに新たなフェーズに挑んできたバンドの音楽的冒険の軌跡を一気に辿ることができる内容となっている。



さらに、12月9日、10日に東京渋谷・NHKホールにて「KIRINJI LIVE 2020」を開催することも発表された。1月にアナウンスされた通り、2021年以降KIRINJIは、堀込高樹を中心とする変動的で緩やかな繋がりの音楽集団(現在のメンバーも含む)として活動していくため、本公演が、楠均、千ヶ崎学、弓木英梨乃、堀込高樹の4人編成としては最後のライブとなる。公演の模様は、有料生配信も実施予定。11月7日のチケット一般発売に先駆け、KIRINJIオフィシャルサイトでは、S席の先行抽選が9月18日に、A席の先行抽選が10月5日より受付スタートとなる。





<リリース情報>



KIRINJI

『KIRINJI 20132020』



発売日:2020年11月18日(水)

【デラックス・エディション(生産限定) SHM-CD 2枚組+Blu-ray】:8000円(税抜)

【通常盤SHM-CD】:2800円(税抜)

=収録曲=

1. 進水式

2. 雲吞ガール

3. fugitive

4. だれかさんとだれかさんが

5. 真夏のサーガ

6. The Great Journey feat. RHYMESTER

7. Mr.BOOGIEMAN

8. 日々是観光

9. AIの逃避行 feat. Charisma.com

10. 時間がない

11. 悪夢を見るチーズ

12. silver girl

13. killer tune kills me feat. YonYon

14. Almond Eyes feat. 鎮座DOPENESS

15. 雑務

16. 「あの娘は誰?」とか言わせたい



デラックス盤

ボーナスCD:

1. 黒のクレール (2013年)

『大貫妙子トリビュートアルバム ~Tribute to Taeko Onuki~』より

2. Keep Tryin (2014年)

『宇多田ヒカルのうた - 13組の音楽家による13の解釈について』より

3. うちゅうひこうしのうた (2015年)

坂本真綾 20周年記念トリビュートアルバム『REQUEST』より

4. Diamonds feat. KIRINJI / RHYMESTER (2017年)

RHYMESTER『ダンサブル』より

5. 愛は光 / Negicco (2017年)

Negicco『Negicco 2011~2017 -BEST- 2』より

他



Blu-ray:

「KIRINJI Studio Live Movie 2020」を再編集した映像



<ライブ情報>



「KIRINJI LIVE 2020」



2020年12月9日(水)、10日(木)東京 NHKホール

時間:開場18:00 / 開演19:00

出演:KIRINJI (堀込高樹、楠均、千ヶ崎学、弓木英梨乃)、矢野博康、sugarbeans、MELRAW and more...



席種・料金(税込):

S席(1階席)11000円 ※KIRINJI オリジナルマスク+プレゼント付き(当日配布)

A席(2階・3階席)9900円 ※KIRINJI オリジナルマスク付き(当日配布)

※マスクとプレゼントは当日配布のため、両日ともロビー開場を17:45で予定しております。

※営利目的の転売禁止

※3歳以上有料(3歳未満のお子様は大人1名につき1名まで膝上に限り無料。但し座席が必要な場合は要チケット)

※各公演お1人様1申込2枚まで申し込み可能(2枚の場合:連席での座席確保ができない場合がございます)



オフィシャルサイト先行:

・S席のみ受付(抽選)

受付期間:2020年9月18日(金)12:00~9月30日(水)23:59

・A席のみ受付(抽選)

受付期間:2020年10月5日(月)12:00~10月12日(月)23:59



チケット一般発売日(先着)2020年11月7日(土) 10:00~

e+:http://eplus.jp



KIRINJI公式サイト :https://www.kirinji-official.com/