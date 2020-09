[Alexandros]川上洋平『仮面ライダーセイバー』主題歌は「歌い切ると気持ちいい！」

[Alexandros]の川上洋平が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。東京スカパラダイスオーケストラが担当する『仮面ライダーセイバー』の主題歌でのゲストボーカルや、新曲「Beast」が映画『ドクター・デスの遺産-BLACK FILE-』(11月13日公開)の主題歌に決定したことなど、近況を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アレキサンドLOCKS!」9月11日(金)放送分)川上:今日はお知らせがたくさんあります! まずは、9月6日に初回放送された『仮面ライダーセイバー』観ていただきました? この主題歌を、東京スカパラダイスオーケストラ先生のゲストボーカルとして、私、川上洋平が歌っております! タイトルは「ALMIGHTY~仮面の約束 feat.川上洋平」。お話をいただいたのは、ちょうど夏が始まったくらいかな。僕の誕生日である6月22日にリハーサルがあったんですけど、当日、あのスカパラ先生が全員で俺のために「Happy Birthday to You」を演奏してくれたんです! これは一生の思い出に残りますね。本当に感動しました! その後のリハーサルも楽しくて本当に好きな曲になったので、「早くライブでやりたいですね」なんて会話をしていたら……! 昨日10日に行なわれたスカパラ先生の配信ライブ『PARADISKAFE』で歌わせていただきました! ようやく世に放つことができまして、自分としても本当に光栄でございます。これ裏話があって……実は、元々はキーが半音下がった歌だったんですよ。あるとき、ギターの加藤隆志さんが「洋平くんさ、もう半音高くいけたりする?」って尋ねてきて、「自分の音域的には大丈夫です」って言って試しにやってみたら歌えたんです。でも結構高いので、「まぁこれは半音下げになるだろうな」って思っていたら、その日の夜に「半音上げで決定です」って連絡をいただきました(笑)。そういうことがあって今のキーになったんですけど、ちょっと踏ん張らないと歌えないキーなんですよね。でもやってて気持ちいいし、歌い切ったときに気持ちいい素晴らしい曲になったなと思います。もしカラオケで歌うなら、ぜひ気合いを入れて歌ってほしいですね。続いてのお知らせは……今朝、解禁になったばかりのホットなニュース!(笑)。映画『ドクター・デスの遺産-BLACK FILE-』の主題歌「Beast」を、我々[Alexandros]が担当することになりました! 素晴らしい。本当にありがとうございます!!こちらは春くらいにお話をいただいて、曲を制作していました。このコロナ禍で(8月26日にCDリリースされたコンセプトアルバムの)『Bedroom Joule』を作りながら、さらに裏でこういうことをやっていたんですよ。「『Bedroom Joule』だけじゃなかったんだね」ってことが、段々とこれから明かされますから(笑)。リリース日は11月11日(水)です。久しぶりのCDシングルですので、楽しみにしていてください!!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/