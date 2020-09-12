ハヤカワ文庫JA（早川書房）の宮澤伊織さんの小説が原作のテレビアニメ「裏世界ピクニック」が2021年1月から放送されることが9月12日、分かった。
「裏世界ピクニック」は、くたびれた女子大生・紙越空魚が、「くねくね」「八尺様」「きさらぎ駅」などネット掲示板で話題になった怪談の危険なクリーチャーたちが闊歩（かっぽ）する謎だらけの裏世界に足を踏み入れる……というストーリー。
「STEINS；GATE」などの佐藤卓哉さんが監督を務めるほか、シリーズ構成を担当し、「アルスラーン戦記」などのライデンフィルム、「ネコぱら」などのFelixFilmが制作する。花守ゆみりさんが、主人公・紙越空魚、茅野愛衣さんが、紙越空魚と裏世界をサバイバルする仁科鳥子をそれぞれ演じる。
◇スタッフ（敬称略）
監督・シリーズ構成：佐藤卓哉▽キャラクターデザイン・総作画監督：西畑あゆみ▽クリーチャーデザイン：江間一隆▽エフェクト作画監督 ：吉田徹（アニメアール）▽美術監督：松本浩樹（アトリエPlatz）▽色彩設計：岩井田洋（Assez Finaud Fabric.）▽撮影監督：口羽毅（Assez Finaud Fabric.)▽3Dディレクター：白石優也（FelixFilm）▽編集：後藤正浩（REAL-T）▽音楽：渡辺剛▽アニメーション制作：LIDENFILMS×FelixFilm