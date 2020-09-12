オンラインイベント「Reuse×Tech Conference for 2021」開催 ブックオフ、ソフマップの社長などが34講座実施

リフォーム産業新聞社が発行するリユース業界専門紙「リサイクル通信」は10月20、21日の2日間、オンラインセミナーイベント「Reuse×Tech Conference for 2021」を開催する。リユース業界をリードする経営者、現場責任者、リユース企業の課題を解決するソリューション企業が2日間で34講座のセミナーを実施する。



ブックオフグループホールディングスの堀内康隆社長、ソフマップの渡辺武志社長、マーケットエンタープライズの小林泰士社長、BuySell Technologiesの岩田匡平社長などリユース企業のトップが登壇するほか、イーベイ・ジャパンの岡田雅之代表、楽天 リユース・レンタルグループの重田紘範マネージャーなども登壇する。



セミナーに加えて、リユース企業の課題を解決するシステムやサービス提供企業の資料がダウンロードできたり、チャットなどで相談ができるコーナーも設けている。



定員は800人。すべてのセミナーが聴講できるチケットの料金は8000円。先着300人は超早割チケットを2000円で購入できる。





「Reuse×Tech Conference for 2021」開催概要

主催： リサイクル通信

日時： 2020年10月20日(火)、21日(水)

時間： 10:30-18:00

会場： オンライン(EventHub)

定員： 800名

料金： 2,000円(税別)【超早割価格先着300名迄】 定価8,000円(税別)

概要： セミナー34講座

詳細： recycle-tsushin.com/reusetech/