藤井尚之「俺はベースで、兄貴はサイドボーカルだったときが…」チェッカーズ時代の意外な過去を告白！

武田:"つかぬ噂"ではないと思うんですけど、わりと有名な話で、最初、チェッカーズにおいて尚之さんはサックスの担当じゃなかったんですかよね?藤井:そう。元々ベースをやっていたんですよ。大土井(裕二)さんが入ってくるちょっと前、その前のベースの人が辞めて、(大土井さんが入ってくるまで)ちょっと仮でベースを弾いていたんですね。武田:へぇ! そのときは別のサックスの方がいたんですよね?藤井:いや、サックスはそのときいなかった。武田:あぁそうなんですか。藤井:チェッカーズって、最初はギター2人と、ベースとドラムっていうスタイルだった。武田:そうだったんですね。コーラスは?藤井:コーラスは、最初は3人かな。それから、4人になって、また3人に戻ったけどね。もう1つ言えば、うちの兄貴(藤井フミヤ)はリードボーカルではなかった。サイドボーカルだった。武田:どなただったのですか?藤井:"ウチボリさん"って人がいたんですよ。武田:ウチボリさん……初めて聞く名前かもしれないですね。藤井:だから、そのときは4人だった。武田:そうだったんですねー。武田:古い話になってしまうんですけど、チェッカーズ時代の「WのCherry Boys」っていう曲の尚之さんのプレイが大好きで!藤井:あの曲はソプラノ(サックス)でしたかね。――ここで、BGMが「WのCherry Boys」に。武田:あ、かかってきた。(曲を聴くと)結構空気感にアタックを感じるんですけど、これってカーブドソプラノ(サックス)ですか?藤井:いや、カーブドは持ってない。武田:あ、そうですか。ストレートでこのノリが……。この頃って何歳でした?藤井:23歳ぐらいじゃない?武田:え!? 20代でこんなプレイできたんですか!? すごいですよね。藤井:だって(デビューして)10年だもん。17、18歳デビューで、(この曲を吹いたのが)23歳。武田:そうですかぁ。――その後、しばらく曲を聴いて……。藤井:何かこういうディキシー(ディキシーランド・ジャズ)っぽいことをやっているから、ちょっとクラリネットっぽく聴こえてしまうでしょ? でもソプラノなんですよね。武田:その感じがいいですよねぇ。僕、尚之さんのサックス吹き分けの名演として、「ONCE UPON A TIME」っていう曲も印象的で。藤井:あれもいろいろと吹いてる。だからライブが結構大変だったよ。武田:ライブでやっていたんですか? どうやっていたんですか?藤井:もう"どうでもいいや!"と思って2本を一緒に吹いたこともあるし。武田:えぇー!!藤井:バリトンはスタンドに立てて、バリトンとテナーとか。"曲芸"じゃないけど、そんなこともやっていたね(笑)。――ここで、BGMが「ONCE UPON A TIME」に変わり……。武田:あ、かかった……チェッカーズのB面の曲は自由でしたよね。藤井:遊んでいたね。昔は"B面"っていう言い方していたね(笑)。武田:これはソプラノ?藤井:これはソプラノがメイン、でもバリトンもやっているね。武田:いやぁ……(尚之さんと)一緒に聴ける日がくるなんて! コピーしたなぁ。でもこのとき、バリトンを持ってなかったんですよね。結局、アルトで全部コピーしたなぁ(笑)。* * *武田真治さんの30周年記念アルバム『BREATH OF LIFE』は、現在発売中です。