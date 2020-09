ちゃんみな、堕天使に扮した「Rainy Friday」MV公開

日本語、英語、韓国語の3ヶ国語を巧みに操るトリリンガルラッパー/シンガーのちゃんみなが、新曲「Rainy Friday」のMVを公開した。



「Rainy Friday」は、9月9日に発売したシングル『Angel』の収録曲。同シングルは、1曲目に収録されている表題曲「Angel」から順を追って天使が堕天使になっていく様子が描かれている作品となっており、「Rainy Friday」は3曲目に収録されている。また、公開されたMVでは、ちゃんみな自らが、ショーケース内に展示され、雨の降る中檻に捕らわれた堕天使に扮した世界観となっている。







ちゃんみなは9月27日正午より今作『Angel』の世界観をドラマ仕立てで表現した長編MVのようなオンラインライブを、オフィシャルYouTubeチャンネルで無料配信することも決定している。オンラインライブ配信の視聴予約ページと合わせて、ちゃんみながヘッドセットのマイクを着用したままプールに潜るなど、本編のコンセプトを垣間見ることが出来るトレーラーも公開されている。





<リリース情報>







ちゃんみな

シングル『Angel』



発売日:2020年9月9日(水)

CD購入/ストリーミング:https://chanmina.lnk.to/AngelPu

通常盤:1300円(税抜)

初回限定盤:2300円(税抜)



=CD収録曲=(共通)

1. Angel <Monster Ultra Paradise 2020 Summer タイアップソング>

2. Very Nice To Meet You

3. Rainy Friday

4. As Hell



=DVD収録曲=

「THE PRINCESS PROJECT 4 @ Showa Womens University Hitomi Memorial Hall 2019.12.12」

1. 君が勝った

2. CAFÉ

3. Call

4. PAIN IS BEAUTY

5. ボイスメモ No. 5

6. In The Flames

7. Like This

8. Never Grow Up



ちゃんみな オフィシャルサイト:http://chanmina.com/