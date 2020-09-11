「劇場版ポケットモンスター ココ」とニッポン放送がコラボしたPodcast番組が、10月9日よりポケモン映画公式サイトやニッポン放送PODCAST STATIONほかで配信される。

「ポケモン」映画シリーズ23作目として、12月25日に全国公開される「劇場版ポケットモンスター ココ」。特番は「『劇場版ポケットモンスター ココ』サポーターズPodcast～いま、君に伝えたい映画のヒミツ～」と題され、映画関係者が物語の着想や制作過程など裏側を明かしていく。MCはニッポン放送の吉田尚記アナウンサーが担当。10月9日配信の第1回と16日配信の第2回にはゲストとして、矢嶋哲生監督と女性研究員・カレン役の中川翔子も出演する。

同番組では本日から9月15日まで、矢嶋監督や中川への質問を募集中。聞きたいことがある人は、Twitterでハッシュタグ「#ココバナ」を付けてツイートしよう。今後の配信スケジュールは、追ってポケモン映画公式サイトやTwitterで発表される。

「『劇場版ポケットモンスター ココ』サポーターズPodcast～いま、君に伝えたい映画のヒミツ～」

初回配信：2020年10月9日（金）20:00～

第2回配信：2020年10月16日（金）20:00～

配信媒体：映画ポケモン公式サイト、ニッポン放送PODCAST STATION、poddog（ポッドドッグ）、Apple Podcasts、Spotify、Google Podcasts ほか

MC：吉田尚記アナウンサー（ニッポン放送）

ゲスト：矢嶋哲生（監督）、中川翔子（カレン役）

(c)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (c)Pokémon (c)2020 ピカチュウプロジェクト