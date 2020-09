ハロルド作石原作によるアニメ「BECK」の15周年を記念した展覧会「アニメ『BECK』15周年記念展~ I was made to hit in America!~」が、9月18日から10月4日まで、東京・池袋マルイの7階イベントスペースにて開催される。

2004年10月から放送されたアニメ「BECK」は、天性の歌声を持った少年・田中幸雄ことコユキを主人公に、バンド“BECK”の活躍を描く物語。原作は月刊少年マガジン(講談社)にて連載され、2010年には実写映画化も果たしている。展覧会ではアニメ「BECK」の資料などが展示されるほか、物販コーナーも登場。特設サイトでは「OPの“あの人”も登場致します!」とアナウンスされている。

「アニメ『BECK』15周年記念展~ I was made to hit in America!~」

期間:2020年9月18日(金)~10月4日(日)

時間:11:00~20:00

場所:東京都 池袋マルイ 7Fイベントスペース

料金:無料

(c)ハロルド作石・講談社/2004 BECK製作員会