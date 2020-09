あいみょん　脳みそじゃわからない？『愛とは何か？』を考える

あいみょんさんが、9月10日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」に登場。9月7日(月)からの4日間、番組内のコーナー「あいみょんLOCKS!」を担当し「“会い”たい」や「I(私)」をテーマにお届けしました。最終日である今回のテーマは、『愛』です。『愛とは何か』について、考えてみました。あいみょん:SCHOOL OF LOCK! “あい”の短期講習、担当講師のあいみょんです。今日が最終日です! いちばん難しいテーマですね。『愛』とは、そもそも一体何なのか……。私は小学校6年生まで書道をやっていたんですけど、『愛』という漢字を毛筆で書いたことがあるんです。すると先生から、「あんたは心が小さいから、『愛』の真ん中の“心”も小さくなんねん」って言われたんですよ。小学校のときに言われたのにずっと残ってて……だから『愛』という漢字を書くときは、意識して“心”を強く書くんですけど。漢字の真ん中に“心”があるっていうのことは……『愛』は心臓?(笑)。愛って何なんやろ? でも、わからんくていいかもしれないですね……。「愛と恋の違いってなんですか?」という質問って、よく聞かれることではあるんです。でも私の場合、歌詞を考えて作るタイプじゃないので……そのときに出てきた言葉が全てなので。私も実は誰かに教えて欲しい。一言ですべて語れないのが『愛』かも。“恋”は「好き」という感情が先行してるけど、『愛』となると血のかたまりのような赤いものを感じる……。それこそほんまに、心臓が燃える感覚に変わるときが、恋から愛に切り替わる瞬間なのかもしれない。個人的に、“恋”は心臓よりも下が痛くなると思ってるんですよ。それはずっと思ってます。『愛』は心臓が痛くなるけど、恋は胃らへんが痛くなるといいますか(笑)。脳みそじゃわからないことですよね、恋とか愛とかって。心臓がドキドキすることもあるし、胃とか、脈の打ち方とか、そういうので感じるもの? やから、脳みそでは考えられへんな〜って思うけど……私は、恋やったり愛っていうものを題材に、曲を作り続けていくんやな〜って思うと不思議ですね(笑)。でも愛とか恋ってずっとわからへんし、ずっと形を変えるものやから、曲もずっと作り続けられるんやと思いますけどね。私が今まで生きてきたたった25年の中で、愛が何かを解決したことは果たしてあったやろか? って思うんですよね、それは別に自分の人生だけじゃなくて、世の中の動きもですけど……うん、金が解決してんちゃうかって思う(笑)。そういうドロドロしたときに使う言葉でもありますよね、『愛』って(笑)。愛ってドロドロしてません?でも私が、家族とか甥っ子とかに感じることは「愛してる」です。恋はしてない。やっぱ血の繋がりだけじゃなくて、家族って思えるような人(のこと)なんかなあ? よく言うじゃないですか、結婚意識し始めたりとかしたらそれはもう愛や、みたいな……。いつか自分も、例えば異性の方に「これは愛やな」って感じる瞬間がくるんかなって思うと楽しみですけどね。愛とは……じゃあ黒板に書きます。愛とは、「受け入れる事」……これは、直感です。“受”け入れる(という漢字)と“愛”って似てるじゃないですか。受け入れるに「心」が入れば愛になりますよね? だから、愛は心を受け入れることなのではないかな、と思いました!――ここで、「愛を伝えたいんだとか(弾き語りver.)」をオンエアまぁ、「受ける」っていう字に心が入れば『愛』になるって言ったんですけど…………ならへんのよ(笑)。一本足りないの! 「ノ」が足りひんのよね〜。こういうところ!(笑)。受けるに心を足しても、愛にはならなかったです。うん……勉強します!4日間、“あい”についての授業でしたが……『愛』というテーマは、もう思考回路混乱させるなって思いました。“恋”っていわれると、それこそ自分の過去の恋愛のことを話せるけど……愛になると経験したことない気がしちゃうから。私が話したことがきっと全て正解ではない、っていうのは頭に置いてもらいながら……いろいろ共感してもらえることもあったかもしれないですし、私も『愛』についてずっと考えるんじゃないかなって思っています(笑)。また、さらに愛についてお話できるときがあれば嬉しいです。今回オンエアした「愛を伝えたいだとか」の弾き語りバージョンは、9月9日(水)リリースのニューアルバム『おいしいパスタがあると聞いて』の初回限定盤に封入される弾き語りCD『風とリボン - POTATO STUDIO, June, 2020 -』に収録されています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/