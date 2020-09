カワイイ強力助っ人！ 公衆電話ガチャ増補版にハローキティ登場

タカラトミーアーツはカプセルトイ「NTT東日本・NTT西日本公衆電話ガチャコレクション増補版」を2020年12月に発売予定。その中の1種としてサンリオの人気キャラ・ハローキティがラインナップされることが判明した。



「NTT東日本・NTT西日本公衆電話ガチャコレクション増補版」は、タカラトミーアーツが2019年11月に発売した「NTT東日本公衆電話ガチャコレクション」の増補版。

前作は、公衆電話に馴染みのない若い世代に公衆電話の使い方を伝えることを意図して発売されたアイテム。受話器が取り外せたり、ダイヤルが押せたり、コイン返却口も可動するなどのギミックも楽しめるフィギュアだ。本物さながらの精巧な造型は幅広い世代に話題を集め、販売累計数85万個を超える大ヒット商品となっている。



今回の「NTT東日本・NTT西日本公衆電話ガチャコレクション増補版」では、新たな機種「MC-5BP」や公衆電話を置ける「公衆電話機用スタンド」、さらに、公衆電話を使うポーズの「ハローキティ」もラインナップ。

このハローキティは、NTT東日本によって「使える? 公衆電話!」の言葉と共にノベルティのシールに使用されたデザインを再現。単体ではダミーの受話器を持っており、同シリーズの公衆電話フィギュアの受話器を持たせることもできる。



MC-D8(アナログ公衆電話機)



MC-3P(アナログ公衆電話機)



MC-5BP(アナログ公衆電話機)



DMC-7(ディジタル公衆電話機)



公衆電話機用スタンド(※公衆電話は含まれない)



ハローキティ(※ダミーの受話器が同梱)



タカラトミーアーツは「子どもたちが緊急時や災害時にも、公衆電話を通じて家族と連絡が取れるよう、子どもたちの印象に残る啓発活動の普及のお手伝いをめざしてまいります」としている。



>>>「NTT東日本・NTT西日本公衆電話ガチャコレクション増補版」の画像を全部見る



東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社協力:NTT技術史料館

(C)1976,2020 SANRIO CO., LTD APPROVAL NO. S611009

※ガチャは(株)タカラトミーアーツの登録商標です。