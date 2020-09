乃木坂46・4期生が語るMVの歴史 卒業したメンバーも「同じグループなんだな」

乃木坂46の賀喜遥香さんと早川聖来さん、北川悠理さんが、9月10日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。9日(水)にリリースされたミュージックビデオ集『ALL MV COLLECTION2~あの時の彼女たち~』について、パーソナリティのさかた校長とこもり教頭の質問に答えました。さかた校長:今夜の生放送教室には!賀喜:生徒のみなさん、こんばんは! 栃木県出身19歳、乃木坂46の賀喜遥香と……!早川:大阪府出身の20歳、早川聖来と……!北川:カリフォルニア州出身の19歳、北川悠理です!こもり教頭:お待ちしておりましたー!さかた校長:ということで、今夜は乃木坂46から4期生の3人を迎えて授業を届けていきたいと思います!こもり教頭:はい!さかた校長:出身地が栃木に大阪、カリフォルニアということですが……カ、カ、カリフォルニア?! あの、アメリカの、ですか?!北川:そうです。海の辺りのカリフォルニアで正しいです。さかた校長:海の辺り……(笑)。こもり教頭:進めましょう!(笑)。さかた校長:ミュージックビデオ集『ALL MV COLLECTION2~あの時の彼女たち~』のリリースおめでとうございます!3人:ありがとうございます!さかた校長:今回が第二弾ということですが、(完全生産限定盤と初回仕様限定盤には)14枚目のシングル「ハルジオンが咲く頃」から25枚目のシングル「しあわせの保護色」までに収録された全ミュージックビデオが入っているんですね。僕たちも見させてもらいまして……全部観たんですけど、良すぎました!3人:ありがとうございます!!さかた校長:「4番目の光」のMVは……まだ初々しかったじゃないですか。さわやかな感じもして、微笑ましいというか見守るような気持ちになりました。そして「I see...」は、(公開されて)まだ1年経っていないですよね?こもり教頭:半年くらいだそうです。さかた校長:とてつもない成長を感じました。3人:ありがとうございます!!!こもり教頭:乃木坂さんのMVは華やかですよね。色味がいっぱいあって、シチュエーションもいっぱいあって。出演している方が多くてその分シーンも増えるというのは、観ている側としては楽しいですね。3人:ありがとうございます~嬉しい!【乃木坂46 『I see...』】さかた校長:卒業したメンバーが、在籍していたころの作品も収録されていますよね?賀喜:私たち4期生が入ったころには、すでに卒業された先輩もたくさんいらっしゃったのですけど……このMVコレクションで先輩方が出演されている作品を観ると、関わりはないんですけど「同じグループなんだな」って思えます。早川:こういう一つの作品になって、少しでも関われたなと思うと本当にありがたいです。北川:幸せだな~って思います。さかた校長:SCHOOL OF LOCK! で言うと、(2017年に卒業した)橋本奈々未ちゃんが GIRLS LOCKS! を担当してくれていたんですけど……?賀喜:はい。私は橋本奈々未さんが好きで、GIRLS LOCKS! もすごい聴いていたんです。なので私は、ファン目線でしか奈々未さんのことを見ていなかったんですけど。橋本さんの卒業時のシングル「サヨナラの意味」とかソロ楽曲(「ないものねだり」)のMVも入っていて、4期生の曲も収録されているので嬉しくなっちゃいました。早川:前から「好き」って言ってたもんね?賀喜:そうなんだけど、「言っていいのかなぁ……」って(笑)。さかた校長:でもこうして愛が……。賀喜:愛がちょっと出ちゃいました(笑)。早川:すごい感じる(笑)。【乃木坂46 『サヨナラの意味』】<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/