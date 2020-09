すみっコたちが魔法使いに大変身♪ トレバにハロウィンぬいぐるみ登場！

サイバーステップは、1500万ダウンロードを突破した、オンラインなのに現実(リアル)にクレーンゲームが遊べちゃう!? 見て楽しい遊んで楽しいクレーンゲームアプリ『トレバ』にて、2020年9月12日(土)12:00より、サンエックスが展開する人気キャラクター『すみっコぐらし』のぬいぐるみ「【トレバ限定】すみっコぐらし うつぶせハロウィンぬいぐるみBIG」が登場することを発表した。



昨年の映画の大ヒットも記憶に新しいサンエックスの人気キャラクター『すみっコぐらし』。すみっこにいるとなぜか ”落ちつく” というさむがりの ”しろくま”、自信がない ”ぺんぎん?”、食べ残し(?!)の ”とんかつ”、はずかしがりやの ”ねこ”、正体をかくしている ”とかげ” など、ちょっぴりネガティブだけど個性的な ”すみっコ” たちが、子供や女性層を中心に大人気となっている。



そんな「すみっコ」たちが魔法使いの姿になってトレバに登場! ラインナップは、さむがりの「しろくま」、自分に自信がない「ぺんぎん?」、食べ残し(?!)の「とんかつ」、はずかしがりやの「ねこ」、正体をかくしている「とかげ」など…、ちょっぴりネガティヴだけど、個性的な5匹のぬいぐるみ♪



とんがり魔女帽子、ふんわりやさしいパステルカラーのスカートに、お星さまがかわいい魔法のステッキ。魔法使いならではのアイテムをたくさん身に着けて、すみっコ5匹がキュートな魔法使いに大変身! 見ているだけで思わずニヤニヤしてしまう、ほっこり和む愛らしいぬいぐるみとなっている。



積んだり、並べたり、抱きしめたり…! コレクション欲がくすぐられる5匹をお迎えして、すみっコに囲まれる癒しの時間を楽しんでみてはいかが?



