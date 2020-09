ご唱和下さい『ウルトラマンZ』Blu-ray BOX I、1月27日発売決定！

特撮ヒーロー作品『ウルトラマンZ』のBlu-ray BOXの発売が決定した。Iが2021年1月27日、IIが2021年3月26日となる。

また後期エンディングテーマはウルトラマンゼットの声を演じる畠中祐の『Promise for the future』に決定した。



『ウルトラマンZ』は50年以上の歴史を持つウルトラシリーズの最新作。地球を守るため戦う若きウルトラマン、ウルトラマンゼットの活躍を描く。

TV版としては初めて巨大ロボットを常備する防衛組織ストレイジ、そのストレイジによるセブンガーやウインダムの運用シーンの面白さ。人気の高いウルトラマンゼロやウルトラマンジードの、抑制の効いたゲスト出演。微妙に日本語が不得意なウルトラマンゼットや、ゼットと一体化したナツカワ ハルキのピュアな言動の楽しさ。『ウルトラマンオーブ』から登場している悪役ジャグラス ジャグラーの謎多き暗躍など、見所の多さもあって高い人気を呼んでいる。

関連商品の売れ行きも良く、セブンガーやウインダムのソフビ人形は売り切れる店舗が続出している。



今回のBlu-ray BOXでは、Iに1~13話を収録、IIに14~25話を収録。

SPECIAL DISCには、『ウルトラマンZ』の作品世界を作り上げたスタッフ&キャストの挑戦を記録したメイキングを収録。監督の演出面を軸に、そこから見えてくるキャストの成長や撮影の雰囲気、特撮作品ならではの撮影技法などがまとめられている。

またナツカワ ハルキ役の平野宏周の新規インタビューや監督、脚本家による各話解説、キャストインタビューを掲載した解説書は『ウルトラマンZ』の製作秘話が満載。作品をより深く知ることの出来るファン必携の特典となる。



またレンタルDVDは全6巻で、2021年1月27日より毎月2巻リリースされる。



後期エンディングテーマは畠中祐による『Promise for the future』。2020年11月25日に発売予定となっている。





(C)円谷プロ (C)ウルトラマンZ製作委員会・テレビ東京