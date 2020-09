大森元貴 Kis-My-Ft2への提供楽曲『ルラルララ』は「すごい大好き」

Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。今回からリニューアルということで、改めて番組からの質問に答え自身の提供楽曲を紹介しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」9月8日(火)放送分)大森:生徒のみなさんこんばんは! “いま”を学ぶ超現代史の講師! 大森元貴です!この教室に来るのはかなり久しぶりなので、ドキドキしております! 放送としては2ヵ月ぶりの登場となるのかな? で、スタジオに来るのは約半年ぶりということで。いやー、改めてよろしくお願いします!◆番組からの質問「Who are You?」「あなたは誰?」ってことですけども……、僕は大森元貴と申しまして、現在活動休止中ではありますが、Mrs. GREEN APPLEというバンドのボーカルとコンポーザーを担当していました、しています。はい。個人的な話をすると楽曲提供とか……これ、次の質問ですね。◆番組からの質問「楽曲提供について」楽曲提供について話すのって、実はちゃんとは初めてですよね。なんか……ね、新任の1人でやる感じしますね(笑)。――大森元貴の提供楽曲を紹介●私立恵比寿中学「シンガロン・シンガソン」【私立恵比寿中学 『シンガロン・シンガソン』MV】これは当時、廣田あいかちゃんっていうメンバーが卒業なさるというタイミングで、僕は知らなかったんですけども……そのタイミングで楽曲提供のお話をいただきました。エビ中さんはすごい、なんだろな……パワフルでエネルギッシュなんだけど、なんかすごいやっぱりいろいろなものを秘めてる、それがなんか……ちょっと言葉難しいけど、“陰”の気持ちもすごく自在に……自在にっていうか“陽”にしてるような。そういう素敵な……もうアイドルさんというよりアーティストというか……なんて言うんですか? スポーツ選手ぐらいの感じに思っていたので。そういう雰囲気で、開ける曲にしたいなぁと思って書いたのを覚えています。もう3年前なんですね〜。●KERENMI「103 feat. motoki ohmori」【KERENMI / 103 feat. motoki ohmori [Music Video]】これはリリースが今年なんだけど、作ったのはちょっと前だから変な時系列ではあるんですけど……これどうやって読むの? みたいに思った方いると思うんですけど、「イチマルサン」って確か僕が命名したはずです。何で時系列が難しいかと言うと、2018年くらいには制作をしてたと思うんですよ、僕もKERENMIさんも……もう正体バラしちゃってるけどね、蔦屋好位置さんなんですけど(笑)。あれ、正体バラさないんじゃなかったっけ? みたいな(笑)。これは、それこそSCHOOL OF LOCK! がきっかけなんです。2017年に未確認フェスティバルでKERENMIさん……蔦屋さんと初めてお会いしまして。そこから「なんかちょっとやりたいっすね!」みたいなお話になって、2018年に制作とかレコーディングをしたような気がしますね。それからいろんなタイミングで、今年頭のリリースだったのかな? 普段の僕とは違うような曲の雰囲気で、すごい僕自身も新鮮なんですけど。「103」という曲名の由来は……歌詞を新幹線の移動中に書いたんですけど、移動中ってよく映画を見たりしていて、たしか103分の映画を見たんですよ。何の映画だったかなぁ? 103分って映画にしては割と短いと思うんだけど、すごい壮大な気持ちになって「あ、これ曲にしたいなぁ」と思ったので「103」というタイトルにしました。この「103」とKERENMIさんとの共作に関しては、たぶんどこにも話したことなかったと思うので、やっと話せたなという感じでございます。●Kis-My-Ft2「ルラルララ」リリースで言うとKERENMIさんの1個前になっちゃうんですけど、これは2019年リリースですね。メンバーの藤ヶ谷(太輔)さんが、僕が幼稚園のころからというか、ほんとちっちゃいときからのお友達……幼馴染のいとこさんなんです。それでその幼馴染から「なんかちょっと曲を作って欲しいらしいんだけど、繋いでもよろしいか?」みたいな連絡が急にきまして、「あーぜひぜひ」って言って……。藤ヶ谷さん……たいちゃんって呼ばせてもらってるんですけど(笑)。たいちゃんは小学校の運動会にも来てくれたことがあって、一緒に写真を撮ったりとかそういう感じだったんですけど。ほんと10何年ぶりにお会いしたんです。まさかこういう形で友達のいとこと一緒に楽曲について話して、それがコラボとして楽曲提供になってリリースされるっていうのは、それこそもうほんとにすごい嬉しいなって。まぁ月並みですが、すごいそういう楽曲ですね。「ルラルララ」とは何なのか? っていうのは野暮な質問なので、いろんな……こう、感じて欲しいですけども。“ハグ”がキーワードになってるアルバムだって聞いていたので、“朝起きて君とハグをして、些細な瞬間も繋がりを感じて幸せを感じる”みたいなのをキスマイさんが歌ってくれて、デモよりも全然壮大な曲になったというか……いろんな意味で。だから僕は、この曲すごい大好きでございます〜。楽曲提供の話って、こういう感じかな? グループ以外の話をするって、中々ないので面白かったです。ありがとうございました!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/