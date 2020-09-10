ワコムは9月10日より、セルシスおよびスマートフォンブランド・Galaxyと共に、「国際イラストレーションコンテスト2020」を開催する。作品の募集期間は10月7日まで。
受賞者には、最高10,000 USドル（約1,060,000円／2020年9月10日時点）の賞金と22型液晶ペンタブレット「Wacom Cintiq 22」、最新ワイヤレスイヤホン「Galaxy Buds Live」などが進呈される。
同コンテストは、セルシスがGalaxy対応のイラスト・マンガ・アニメーション制作ソフト「CLIP STUDIO PAINT for Galaxy」をリリースしたことを記念して行われる。
イラストのテーマは、「銀河系（Galaxy）で一番可愛いキャラクター」。コミックアーティスト・LavenderTowne氏を特別審査員に迎え、受賞作品を決定する。審査結果は2020年11月上旬に発表を予定している。
描画ソフトや機材に指定はなく、アナログ作画・デジタル作画問わず応募可能。SNS（Twitter、Facebook、Instagram）から指定のハッシュタグをつけて、応募期間内に作品を投稿する。各賞と受賞予定人数、賞品は以下の通り。応募要項の詳細はコンテストの特設サイトを参照してほしい。
グランプリ（1名）
- 賞金 10,000 USドル（約1,060,000円）
- 表彰盾
- Wacom Cintiq 22
- ワイヤレスイヤホン「Galaxy Buds Live」
- CLIP STUDIO PAINT EX
準グランプリ（1名）
- 賞金 3,000 USドル（約318,000円）
- 表彰盾
- Wacom One 液晶ペンタブレット 13
- ワイヤレスイヤホン「Galaxy Buds Live」
- CLIP STUDIO PAINT EX
LavenderTowne賞（1名）
- 賞金 3,000 USドル（約318,000円）
- LavenderTowne氏からの特別プレゼント
- ワイヤレスイヤホン「Galaxy Buds Live」
3位～5位（3名）
- 賞金 1,000 USドル（約106,000円）
- 表彰盾
- Wacom One 液晶ペンタブレット 13
- ワイヤレスイヤホン「Galaxy Buds Live」
- CLIP STUDIO PAINT EX
6～10位（5名）
- 賞金 300 USドル（約31,000円）
- Wacom One 液晶ペンタブレット 13
- ワイヤレスイヤホン「Galaxy Buds Live」
- CLIP STUDIO PAINT PRO
佳作（10名程度）
- ワイヤレスイヤホン「Galaxy Buds Live」
- LavenderTowne氏イラスト入りTシャツ（Lサイズ）
- CLIP STUDIO PAINT PRO