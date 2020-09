『すみっコぐらし』の目覚まし時計で毎朝を楽しく♪

セイコークロックは、2012年の誕生以来、日本人の「すみっこが好き」というテーマで大人から子供まで大人気を博すキャラクター『すみっコぐらし』の目ざまし時計(1機種)を、9月18日(金)より販売する。



昨年の映画の大ヒットも記憶に新しいサンエックスの人気キャラクター『すみっコぐらし』。すみっこにいるとなぜか ”落ちつく” というさむがりの ”しろくま”、自信がない ”ぺんぎん?”、食べ残し(?!)の ”とんかつ”、はずかしがりやの ”ねこ”、正体をかくしている ”とかげ” など、ちょっぴりネガティブだけど個性的な ”すみっコ” たちが、子供や女性層を中心に大人気となっている。



本商品は文字板に大きくすみっコたちをあしらい、すみっコたちと一緒にお勉強しているような気持ちになれるデザイン。アラーム切替スイッチには「ほこり」と「たぴおか」を配するなど、細部までかわいらしい目覚まし時計となっている。



アラームは「電子音⇔ベル音切替式」で、しかも「音量調節」つき。長い期間使うのに適した本格派だ。さらに、初めて自分で使う目ざまし時計としてもぴったりな優しいカラーリングやフォルムなので、大人にも子どもにもおすすめのモデルとなっている。



(C)2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.