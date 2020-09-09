オルンガが15得点目を記録した　[写真]=J.LEAGUE

　明治安田生命J1リーグ第15節が9日、各地で行われた。

　首位に立つ川崎フロンターレはホームでヴィッセル神戸と対戦。PKで先制したものの一時はリードを許した。しかし、途中から入ったレアンドロ・ダミアン、宮代大聖のゴールで終盤に逆転。最後は体を張った守備でリードを守り抜き3－2で勝利した。

　柏レイソルはガンバ大阪と対戦。わずか2分でオルンガのゴールで先制すると、江坂任の追加点もあり3－0で勝利した。また、オルンガは今シーズンリーグ戦14試合出場ですでに15ゴール。昨シーズン得点王に輝いた横浜F・マリノスのFW仲川輝人、マルコス・ジュニオールに並んだ。

川崎フロンターレ　3－2　ヴィッセル神戸
鹿島アントラーズ　2－1　ベガルタ仙台
柏レイソル　3－0　ガンバ大阪
FC東京　2－1　横浜FC
サンフレッチェ広島　4－1　清水エスパルス
大分トリニータ　2－2　湘南ベルマーレ
浦和レッズ　2－2　サガン鳥栖
名古屋グランパス　2－1　横浜F・マリノス
セレッソ大阪　2－0　北海道コンサドーレ札幌

■順位表
1位　川崎（勝ち点41／得失点差＋32）
2位　C大阪（勝ち点33／得失点差＋10）
3位　FC東京（勝ち点31／得失点差＋9）
4位　名古屋（勝ち点27／得失点差＋10）
5位　柏（勝ち点26／得失点差＋9）
6位　鹿島（勝ち点24／得失点差＋3）
7位　浦和（勝ち点24／得失点差－3）
8位　G大阪（勝ち点23／得失点差＋1）
9位　広島（勝ち点21／得失点差＋8）
10位　横浜FM（勝ち点21／得失点差＋1）
11位　神戸（勝ち点19／得失点差－3）
12位　札幌（勝ち点14／得失点差－12）
13位　横浜FC（勝ち点14／得失点差－13）
14位　大分（勝ち点13／得失点差－10）
15位　鳥栖（勝ち点11／得失点差－2）
16位　仙台（勝ち点11／得失点差－10）
17位　清水（勝ち点9／得失点差－15）
18位　湘南（勝ち点6／得失点差−13）

J1第16節対戦カード（12、13日）
▼12日
18：00　清水　vs　鹿島
19：00　神戸　vs　FC東京

▼13日
13：05　札幌　vs　浦和
18：00　仙台　vs　大分
18：00　横浜FC　vs　名古屋
18：30　川崎　vs　広島
18：45　横浜FM　vs　C大阪
19：00　G大阪　vs　湘南