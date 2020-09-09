明治安田生命J1リーグ第15節が9日、各地で行われた。

首位に立つ川崎フロンターレはホームでヴィッセル神戸と対戦。PKで先制したものの一時はリードを許した。しかし、途中から入ったレアンドロ・ダミアン、宮代大聖のゴールで終盤に逆転。最後は体を張った守備でリードを守り抜き3－2で勝利した。

柏レイソルはガンバ大阪と対戦。わずか2分でオルンガのゴールで先制すると、江坂任の追加点もあり3－0で勝利した。また、オルンガは今シーズンリーグ戦14試合出場ですでに15ゴール。昨シーズン得点王に輝いた横浜F・マリノスのFW仲川輝人、マルコス・ジュニオールに並んだ。

川崎フロンターレ 3－2 ヴィッセル神戸

鹿島アントラーズ 2－1 ベガルタ仙台

柏レイソル 3－0 ガンバ大阪

FC東京 2－1 横浜FC

サンフレッチェ広島 4－1 清水エスパルス

大分トリニータ 2－2 湘南ベルマーレ

浦和レッズ 2－2 サガン鳥栖

名古屋グランパス 2－1 横浜F・マリノス

セレッソ大阪 2－0 北海道コンサドーレ札幌

■順位表

1位 川崎（勝ち点41／得失点差＋32）

2位 C大阪（勝ち点33／得失点差＋10）

3位 FC東京（勝ち点31／得失点差＋9）

4位 名古屋（勝ち点27／得失点差＋10）

5位 柏（勝ち点26／得失点差＋9）

6位 鹿島（勝ち点24／得失点差＋3）

7位 浦和（勝ち点24／得失点差－3）

8位 G大阪（勝ち点23／得失点差＋1）

9位 広島（勝ち点21／得失点差＋8）

10位 横浜FM（勝ち点21／得失点差＋1）

11位 神戸（勝ち点19／得失点差－3）

12位 札幌（勝ち点14／得失点差－12）

13位 横浜FC（勝ち点14／得失点差－13）

14位 大分（勝ち点13／得失点差－10）

15位 鳥栖（勝ち点11／得失点差－2）

16位 仙台（勝ち点11／得失点差－10）

17位 清水（勝ち点9／得失点差－15）

18位 湘南（勝ち点6／得失点差−13）

J1第16節対戦カード（12、13日）

▼12日

18：00 清水 vs 鹿島

19：00 神戸 vs FC東京

▼13日

13：05 札幌 vs 浦和

18：00 仙台 vs 大分

18：00 横浜FC vs 名古屋

18：30 川崎 vs 広島

18：45 横浜FM vs C大阪

19：00 G大阪 vs 湘南