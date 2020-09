BiSHモモコグミカンパニーとオノツトムが「写真」を通じて語り合ったこと

BiSHのモモコグミカンパニーによる、インタビュー&エッセイ連載「モモコグミカンパニーの居残り人生教室」。8回目はフォトグラファーのオノツトム氏との対談です。



今回は、BiSHの活動でよくお世話になっている写真家のオノツトムさんと対談をしました。私は普段、写真を撮るよりも撮られることの方が多いけど、同じ自分の顔でも撮る人によってころころと自分の顔が変わるから不思議だ。鏡の中に映る自分がイコール他人から見えている私だとは限らない。ありのままに世界を見ている人なんて存在するのだろうか。みんなきっと良くも悪くも他の人からみたら少し歪んだ世界をみているのかもしれない。いろんなBiSH、いろんなモモコグミカンパニーを撮る人がいるなかで、BiSHらしさ、モモコグミカンパニーらしさ、そしてオノツトムさんらしさとはなんなのか、写真を通じて語り合いました。



モモコ:BiSHってこの5年間、いろんな雑誌で、いろんなフォトグラファーさんに撮っていただいたんですけど――オノさんに初めて撮っていただいたのは『クイック・ジャパン』でしたよね。



オノ:はい。



モモコ:そのときに、いろんなBiSHを撮る人がいる中で、オノさんが撮るBiSHが私が思うBiSHと一番近かったんですよね。顔の表情とか。例えば、すごく可愛く撮る人もいるし、すごくカッコよく写真を撮る人もいるけど……。BiSHのメンバーであるモモコグミカンパニーとして、BiSHと5年間活動してきている私から見て、等身大のBiSHがそのまま自然に表れてるなと思った初めての写真だったんです。オノさんは、いろんな人の写真をいっぱい撮っているじゃないですか。不思議だったんですよ。どういう風に撮ったらこういう風に撮れるんだろう?って気になって。なんでこんな風にBiSHを撮れるんだろう?と思って。オノさんの他の写真を見てても面白くて、言葉に表せないような、オノさんっぽさがある写真だなって。『クイック・ジャパン』の撮影のときは何を考えて撮ってたんですか?



オノ:『クイック・ジャパン』の撮影のときってちょっとした裏話があって……。表紙撮影のときに、ボディペイントアーティストを呼んでメンバーみんなにボディペイントをして撮影する予定だったんだけど、スケジュールの伝達ミスか何かで急遽来れないことが発覚して。



モモコ:そうでしたね。



オノ:という状況だったから、撮影しながら「これはもしかしたら来れないんじゃないか」って思いながら多めに撮ってたっていうのをめっちゃ覚えてて。



モモコ:ガラスの鏡で反射させて撮ったりとかしてましたよね。



オノ:撮影した被写体とのやりとりって、あんまり詳しく覚えてなかったりするんだけど、モモコさんのことはめっちゃ覚えてました。ガラスの鏡を持ってもらって写真を撮ってたんですけど、「鏡、もうちょっと右、左」って言っても「右? 左? わかりません!」ってなってて(笑)。めっちゃ面白い子いたなって。



モモコ:あはは。本当にわからなかったんです! 今もちょっとよくわからないんですけど。



オノ:モモコさんが「私が思うBiSHが撮れてる」っておっしゃってましたけど、結果的には当初狙っていたようなものではない表紙になった。でもトラブルがあったからこそこういう写真になったわけで。雑誌が出来た後、周りのBiSHを知っている人がこの表紙を見て「BiSHっぽくないね」って言ったんですよ。



モモコ:本当ですか?



オノ:BiSHっぽくないねって言われて、俺もわからなくて、そこで初めてBiSHをググってみたんですよ。被写体に対してググって下調べすることって普段しなくて。ググってみて、こういう歌を歌っていて、ステージではこういうイメージで、アー写も今まではこんな感じでって見たら、確かにアーティストのイメージでのBiSHではないなと思ったけど、言われた瞬間、そのBiSHっぽさってお前が決めてるBiSHじゃんみたいな。



モモコ:そうですね。



オノ:現場でいろんなことがあって、ふわふわした状態でなんとか撮れたのが、あの表紙に写っている普通の6人の女の子だったんです。そういう意味で言うと、『クイック・ジャパン』の撮影は自分の中でいろいろ残ってるものになってるかな。





BiSHを「普通の女の子」として撮ったオノツトムの経歴



モモコ:普通の女の子として撮ったっておっしゃったじゃないですか。



オノ:うん。



モモコ:私はメンバーのことをカッコいい人だとは思ってなくて、普通の女の子として関わっていて、普通の女の子感が出てるのが私の思うBiSHらしさなんですけど、だからオノさんの写真を見てピンときたのかもしれないですね。写真を見ると、楽屋にいるとき、こういう顔してるなって感じなんですよね。でも、BiSHのことを知らないで撮ってたってことだったんですね(笑)



オノ:あはは。そんなに調べないですよ。誰に対しても。



モモコ:何で調べないんですか?



オノ:調べたら良いことも悪いことも、勝手に出てきちゃうじゃないですか。



モモコ:自分の中の固定概念みたいな?



オノ:うーん。なんだろう。会う前に意味なく知るのはイヤだなぁみたいな。情報だけで。あんまり調べないんですよ。



モモコ:下調べなしで撮ることが多いんですか?



オノ:多い。めんどくさがり屋なだけかもしれないけど。



モモコ:そもそもオノさんが写真に興味を持ったきっかけは何ですか。



オノ:俺、都立の超バカな高校に通ってて。高校3年生の夏ぐらいに付き合ってた彼女がいたんですけど、自分は高3の夏が延々と続くと思ってたんたですよ。



モモコ:青春!



オノ:卒業とか頭になくて。そのとき彼女にずっと「高校卒業したらどうするの?」って言われて。「進路? 何も決めてないよ。お前はどうするの?」って言ったら「私は専門学校に行って絵とか写真の専門学校に行くよ」って言われて、写真の専門学校なんてあるんだーって思って。アニキが美大に通ってたので、俺は絵を描けないけど、写真だったら自分もワンチャンあるかもしれないと思って。で、アニキが一人暮らししてる家に行ったらカメラが置いてあって「ちょっと貸して」って言って撮り始めたのが、その夏。それが最初かも。たぶん。



モモコ:そこから彼女を撮り始めたって感じなんですか?



オノ:違う! 学校で写真を撮りまくってた!



モモコ:ああ!



オノ:学校で写真を撮りまくって、卒業アルバムでクラスごとに一ページあるじゃん? 卒業アルバム委員みたいなのがあったんだけど、そこになぜか参加して、自分のクラスのC組のみんなの写真を撮ったり、集合写真撮りたいからみんなを土手に呼んで三脚立てて撮ったり……。ジーって言うようなセルフポートレートのやつで、三脚立ててそこでみんなで撮るみたいなことをやったのが、最初の写真かな。





「写真を撮ること」と「文章を書くこと」の共通点とは?



モモコ:やっぱり人を撮るっていうことが好きだったんですか? 風景とかじゃなくて。



オノ:風景も撮ったりはしてたけど、ランドスケープみたいな風景みたいなのはあんまり意識的に撮ったことはないのかも。



モモコ:オノさんのインスタ見てみたら全部人だな!と思って。



オノ:そうですね(笑)



モモコ:言葉に表せないんですけど、オノさんっぽさが出てるなと思って。オノさんがいい写真だなって思うものってどういう写真なんですか。



オノ:難しいね……。



モモコ:言える範囲で全然大丈夫です。



オノ:最近アシスタントに来てくれる、19歳でペルーから出てきたペルー人の日本人みたいな子がいるんだけど。



モモコ:どっち(笑)!



オノ:ネイティブなスペイン語がめっちゃ喋れる日本人! アシスタントで7〜8年ぐらい東京でやってます、みたいな子がいて。このあいだロケで2時間ぐらい移動時間一緒だったから、ずっと話してたんだけど、そのときにモモコグミカンパニーのインタビューで使えるなと思いながら自分の写真について思い返してたんですよ。



モモコ:あはは。ありがたい。



オノ:自分の思ういい写真は記録的なもの。記録的な側面が強いものじゃないけど、写真自体の存在が、記録することのほうが大きな要因だと思っていて。人から「何でオノ君は撮ってるの?」って言われたときに「俺は記録でしかないですよ、写真なんて」って感じだったんですよ、そもそも。雑誌のカバーなんて特にわかりやすいかもしれない。時代の記録っぽい感じしません?



モモコ:なるほど。



オノ:90年代のロッキング・オンの表紙とかって、懐かしい!って感じだけどそこに記録の要素があるでしょ?



モモコ:なるほど。全然違うかもしれないですけど、私は文章を書くのが好きで、文章を書くのも記録のために書いてるなと思って。



オノ:わかる!



モモコ:BiSHで活動していて、この景色絶対に忘れたくない!って思って、それを記録したいと思って私は書こうと思うタイプなんですけど。



オノ:言葉で残すんだね。



モモコ:そうですね。写真とかに残すより頭の中で景色を残しておきたいって思うタイプで。でも、オノさんの撮影はすごく覚えていて!



オノ:あはは。



モモコ:『クイック・ジャパン』の6人の表紙写真を見て思い出すことがたくさんあって。例えばめっちゃ朝早くてみんな寝てないのに、なんか撮影中は面白かったなーとか、誰かが靴忘れて取りに帰ったなーとか、そういう素敵な思い出が、私にとっても記録として残されてるのかなって思いました。そういうことですか? 記録に残すっていうのは。



オノ:合ってると思う。風景も、大自然とかはピンと来なくて。東京とか渋谷の街で、 今しかない場所で撮るほうがやっぱりいい写真に感じちゃうことが多い。森の中や崖の上で撮るのもいいんだろうけど、記録っていう点ではあまり意味がないかなってなっちゃうんだよね。





オノツトムから見たモモコグミカンパニーの実像



モモコ:オノさんは仕事のとき以外でもカメラを持ち歩くんですか?



オノ:一応持ち歩きますよ。撮るのはコンパクトカメラでもいいし、何でもいいと思ってる。



モモコ:じゃあ、自分のことを信用してるってことですか? 自分が自分であれば、カメラも何でもいいってことなんですかね。



オノ:言い方を替えればね。自分がどのタイミングにいて、どのカメラを使うかは自分次第だけど、とにかく写せればいいって感じなんですよ。撮れれば別によくない?みたいな。



モモコ:自分の中に「これ」っていうのがあるんでしょうね。



オノ:そうそう。テクノが好きでヨーロッパのベルリンとかスペインとか行ってたときに、シェアハウスでスペイン人とアルゼンチン人と住んでて、持ってたカメラが壊れちゃったんですよ。スペインの街にあるロモグラフィーショップでショボいおもちゃカメラみたいなのを勢いで買って、それで撮って日本に帰国して写真見たら、そのショボいカメラで撮った写真のほうが思い入れあるなとか。結局使うカメラなんて関係ないじゃんって思って、カメラは何でもいいなって。ただ、そのぶん人より多くカメラを使っていると思う。取捨選択はあるようにしてるつもり。



モモコ:『クイック・ジャパン』の表紙の他に、『ロッキング・オン・ジャパン』でも表紙を撮っていただいたじゃないですか。2回目のBiSHの表紙撮影、意識的には何か変わりましたか?



オノ:ジャパンの撮影はリモートで一人ずつ撮ったじゃん。その前からメンバー単独の2万字インタビューで何人か撮ってたけど、自分が撮ってる時に感じたイメージと話してることの内容がだいたい同じ感じで。



モモコ:この人はこういう人だろうっていうイメージが一致した?



オノ:そうそう。例えば、ハシヤスメ(・アツコ)さんめっちゃマジメなんだろうなーって。撮影中もなんだかんだネタも用意してくれるし、1回目の撮影の時にぼやけていた輪郭が2回目の撮影で定まって、実際にインタビューで話してることも俺が考えてることと一緒だったりして、この子たちは素でBiSHをやってるのかもしれないと思えた。



モモコ:BiSHの撮影でしかまだ会ったことないんですけど、オノさんから見てモモコグミカンパニーってどんな人だと思いますか?



オノ:普通の子……。普通の子なんだけど、なんだろうな。……ちょっと考えていいですか。普通って言ってるのは、平凡とかそういう意味合いじゃなくて、表に出てる人間なのに普通って珍しいなって思ってるんですよ、俺。みんな変な人しかいないから。どこかネジが外れてたり、チャンネルおかしかったりする人が多い。もちろん普通の子もいっぱいいるんだけど、その「普通」とモモコグミカンパニーの「普通」は違うって感じなんだけど、その違いってなんだろうって言うと……。



モモコ:それを言葉にするのは結構難しいかもしれないですね。私はこういう仕事をしてるんですけど、芸能人になりたいわけじゃなくて……。表に出てるけど、人間の部分は失いたくないって思ってるし、ただの人間だなって思うんですよ。人間でいたいんですよ、どこまでも。



オノ:あはは。



モモコ:そういう部分が表に立ってるのに「普通」って言われてるのかなって思うんですけど、どうでしょうか。



オノ:その通りだと思いますよ。俺は誰に対しても普通の人じゃんって常に思ってるから。表に出てる人たちに対しても。みんなクレイジーなはずだっていうのは俺の色眼鏡であって、それがあることで自分の撮り方の選択肢を狭めるのがイヤなんですよね。それを思うと、モモコグミカンパニーは一対一で撮るときに、BiSHでもなくステージに立つ人でもなく、俺の中では女の子と男、みたいな関係値の写真だから、いつもの私がどこかにあるってことになるんだと思うんだけど。





オノツトムらしさとモモコグミカンパニーらしさ



モモコ:オノさんの写真って普段どういう褒められ方をするんですか?



オノ:俺の写真って「なんかいい」っていうのは、みんなよく言ってて。「雑誌を見てツトムっぽいなと思ってクレジット見たらそうだった」みたいなことはよくあって。たぶん俺の写真って人から当てられやすいんですよ。それを自分で説明するのってすごく難しいんだよな~。自分の無意識でやってることだから。



モモコ:オノツトムっぽいって何っぽいって思いますか? 言葉で表すと。



オノ:ドキュメンタリーっぽいか、生っぽいか、エロっぽいか……。ものすごい客観的な部分があるかな。じゃあ、同じような質問をすると、モモコグミカンパニーらしさって何なんですか?



【画像】オノツトムが撮ったBiSHモモコグミカンパニー(写真8点)



モモコ:対談らしくなってきた(笑)。私は自分のことを中性的な感じだと思ってるんです。男っぽくもなく、女っぽすぎるわけでもなく。グループでも真ん中。女の子が好きとかそういうことではないんですけど……。媚びたくないし、カッコつけすぎたくないし、っていう中性的なところを目指してます。大人でもなく、子どもでもなく、女でもなく、男でもなくみたいな、そういう曖昧な感じを目指してる。それを無理やりやってるわけじゃなくて、そういう人が好きなんですよね。



オノ:自分の居場所を確かめる方法っていろいろあると思うけど、俯瞰して見たときに、自分がどこにいるかだったり隣に誰がいるか、その場所には先に誰がいるかとか、いろいろ比較していくと自分の居場所がわかったりするじゃないですか。



モモコ:私、BiSHで写真撮るときに「自由に6人並んでください」ってよく言われるんですけど、自分は真っ先に真ん中に行くタイプじゃなくて、バランスを見て「ここにいたほうがいいかな」と思って行くタイプなんですね(笑)。そういう感覚がいつもあるかもしれない。



オノ:比較して自分の場所を探してるんじゃない?



モモコ:そうですね。隙間を見つけるのが得意かもしれないですね!



モモコ:オノさんはこれからもずっとカメラを持ち続けたいと思ってるんですか。



オノ:カメラ持ち続けることしかできないでしょう!(笑)。カメラ、写真……が楽しいもんね。他の仕事をするより。



モモコ:どんな写真をこれから撮っていきたいとかありますか?



オノ:うーん……写真って、アート的な作品と商業的な作品と二つあると思うんだけど、アートコンテンポラリーな写真を撮る人たちと、俺みたいに商業の写真を撮る人たち、もっと広告寄りの写真を撮る人たちもいる。そのなかで、アートと商業が自分の中で重なってきてるというか、自分が今まで撮ってきた写真が例えばどこかで展示されて、アートに昇華したらいいなって。アートって言ったら変だけど。



モモコ:どれがアートなのかって難しいですよね。アートって言ったら全部アートになってしまいそうな気もします。最後に、オノさんはBiSHの面白さってどういうところに感じますか?



オノ:何でもアリだからいいんじゃないのかな? あと写真を撮るときもNGがないというか、リンリンのときも、夜の繁華街でめっちゃ撮ったけど、あれをダメです!って言わないから面白いじゃんって思う。



モモコ:そう思ってくださってるのすごくうれしいです……。



オノ:カメラマンだったら自由に撮りたいと思うもん。



モモコ:私たちは何でもやります!って意識したりすることはまったくないので、言われるまであんまり気づかなかったです。そういえば、制限ないなって。



「なんかいい」「なんか好き」の「なんか」を言葉にして説明するのは時にすごく難しい。しかし、その「なんか」に物事の本質が詰まっているのかもしれないとオノさんと話しているときに思った。私は言葉が好きだが、説明するのに言葉だけではどうしても足りないことがある。たくさんの言葉で補って、表現しようとしてもそれは結局「なんか」ではなく言葉の寄せ集めでしかないことに気づく。本も物も音楽も写真も、きっとそのうまく言葉にできないけれど確かに存在している「なんか」を一生懸命表現しようとしているのだろうと思う。この世のすべてを簡潔に一言で表現できれば気持ちが良いかもしれないが、なぜか私は説明のつかない気持ちの悪い「なんか」の方にいつも惹かれてしまうのだ。





Photo by MOMOKOGUMi COMPANY



オノツトム

東京生まれ。Studio FOBOS勤務後独立。

http://tsutomuono.com/







Photo by Tsutomu Ono



モモコグミカンパニー(BiSH)

https://twitter.com/gumi_bish

”楽器を持たないパンクバンド”BiSHのメンバー。結成時からのメンバーで最も多くの楽曲で歌詞を手がける。読書や言葉を愛し、独特の世界観を持つ彼女が書く歌詞は、圧倒的な支持を集め、作詞家として業界の評価も高い。2018年3月に初の著書『目を合わせるということ』を上梓。2020年7月現在第14刷と異例のベストセラー。BiSHとして、2020年7月8日には、ライブハウス、CDショップ支援を目的とした初のベストアルバム『FOR LiVE -BiSH BEST-』、7月22日にはメジャー3.5thアルバム『LETTERS』を発売。 2作連続となるアルバム週間1位を獲得。

https://www.bish.tokyo/



Edited by Takuro Ueno(Rolling Stone Japan)