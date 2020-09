あいみょんが「車に乗りながら肩を揺らして聴きたい」小沢健二の楽曲とは？

シンガーソングライターのLOVEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「LOVE CONNECTION」。アーティストがプレイリストをお届けする「LISTEN! MY PLAYLIST」。9月9日(水)はシンガーソングライターのあいみょんが登場、「ドライブ」をテーマに選曲してくれました。アーティストやクリエイターが、ひとつのテーマに沿って選曲するコーナー「LISTEN! MY PLAYLIST」。9月9日(水)はシンガーソングライターのあいみょんが登場、「ドライブ」をテーマに選曲してくれました。あいみょんは、今回選曲テーマを「ドライブ」にした理由について「なかなかおでかけできない人が多いですけど、家のなかにいてもテンションが上がる、走り出したくなるような、どこかにでかけたくなるような楽曲を選んでみました」と話しました。andymoriにハマりだしたときにMVもたくさん観ていました。この曲のMVもとてもかわいらしくて、大好き。軽トラに乗ってどこかに行ってみたいと思ったので選んでみました。この曲は、私のお母さんが大好きだった曲です。とても夏を感じますし、海とか山とか川とかアウトドアを楽しみたくなる楽曲……目的地に行く道すがら聴きたくなる楽曲です。この曲は、私が大好きな曲で、めちゃめちゃテンションが高いわけではないのですが、車に乗りながら肩を揺らして聴きたい曲。MVもおすすめです。また、リスナーに向けて「ちょっとはみ出している部分もありましたが、わたしがいつもお出かけするときに聴いている楽曲でもあります。暑い日々が続きますが、体調には気をつけて、元気に過ごしましょう。そしてまた会いましょう!」とメッセージを贈りました。あいみょんの3rd album「おいしいパスタがあると聞いて」は本日9月9日(水)発売です。<番組概要>番組名:LOVE CONNECTION放送日時:毎週月~木曜 TOKYO FM 11:30~13:00、毎週金曜TOKYO FM / FM OH! 11:30~11:55パーソナリティ:LOVE番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/love80