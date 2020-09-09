BUCK-TICK仕様のアナログ＆カセットプレーヤーが発売

BUCK-TICKが、9月21日にリリースするアルバム『ABRACADABRA』から収録曲「ユリイカ」の先行配信を9月9日にスタートした。



アルバム『ABRACADABRA』は、33度目のデビュー記念日である9月21日（月・祝）にリリースされる22枚目のオリジナルアルバム。さらに、アルバム収録の「ケセラセラ エレジー」や、9月9日より放送開始となるテレビ東京・水ドラ25『闇芝居(生)』のエンディングテーマ「凍える」のアルバムヴァージョン「凍える Crystal CUBE ver.」そして「ユリイカ」の一部を聴くことができるアルバム先行トレーラーも本日公開された。







また、本アルバムが多形態で販売されるのに際して、BUCK-TICKのオリジナル仕様となるアナログレコードプレーヤーとカセットテーププレーヤーの発売が決定した。こちらはオンラインで数量限定の販売となる。詳細は以下より。







＜リリース情報＞



BUCK-TICK

シングル『MOONLIGHT ESCAPE』



発売日：2020年8月26日（水）

完全生産限定盤A（SHM-CD+Blu-ray）：2380円（税抜）

完全生産限定盤B（SHM-CD+DVD）：1880円（税抜）

通常盤：1000円（税抜）



[完全生産限定盤（A/B共通）]

・Blu-ray/DVD ：「MOONLIGHT ESCAPE」MV収録

・スペシャルパッケージ仕様



[完全生産限定盤/通常盤 共通仕様]

・SHM-CD / Blu-ray（DVD）の収録内容をスマホで簡単再生できるダウンロードカード封入

プレイパス®︎対応 [有効期限:2021年8月31日まで]

・シングル&アルバムW購入者対象応募シリアルナンバー封入 [応募期限：2020年10月5日23:59応募分まで有効]



＝CD収録曲＝

1. MOONLIGHT ESCAPE [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]

2. 凍える [作詞：櫻井敦司 / 作曲：星野英彦]



BUCK-TICK

オリジナルフルアルバム『ABRACADABRA』



発売日：2020年9月21日（月）

完全生産限定盤A（SHM-CD+Blu-ray）5500円（税抜）

○完全生産限定盤B（SHM-CD+DVD）5000円（税抜）

[完全生産限定盤A/B共通仕様]

・スペシャルパッケージ仕様

・ボーナスディスク付属

◎Blu-ray/DVD収録内容

「獣たちの夜 YOW-ROW ver.」 MUSIC VIDEO

「MOONLIGHT ESCAPE」 MUSIC VIDEO [MULTI-ANGLE] ※マルチアングル仕様

「凍える」 MUSIC VIDEO



通常盤：3000円（税抜）

[CD共通仕様]

・すべてのCDプレーヤーで再生できる高品質CD「SHM-CD」を採用



＝CD収録曲＝

1. PEACE

2. ケセラセラ エレジー

3. URAHARA-JUKU

4. SOPHIA DREAM

5. 月の砂漠

6. Villain

7. 凍える Crystal CUBE ver.

8. 舞夢マイム

9. ダンス天国

10. 獣たちの夜 YOW-ROW ver.

11. 堕天使 YOW-ROW ver.

12. MOONLIGHT ESCAPE

13. ユリイカ

14. 忘却



完全生産限定アナログ盤（2LP）4500円税抜）

・2枚組180g重量盤

・オリジナルポスター封入



＝アナログ収録曲＝

A-Side

1. PEACE

2. ケセラセラ エレジー

3. URAHARA-JUKU

4. SOPHIA DREAM



B-Side

1. 月の砂漠

2. Villain

3. 凍える Crystal CUBE ver.



C-Side

1. 舞夢マイム

2. ダンス天国

3. 獣たちの夜 YOW-ROW ver.

4. 堕天使 YOW-ROW ver.



D-Side

1. MOONLIGHT ESCAPE

2. ユリイカ

3. 忘却



完全生産限定カセットテープ：2800円（税抜）



A-Side

1. PEACE

2. ケセラセラ エレジー

3. URAHARA-JUKU

4. SOPHIA DREAM

5. 月の砂漠

6. Villain

7. 凍える Crystal CUBE ver.



B-Side

1. 舞夢マイム

2. ダンス天国

3. 獣たちの夜 YOW-ROW ver.

4. 堕天使 YOW-ROW ver.

5. MOONLIGHT ESCAPE

6. ユリイカ

7. 忘却



[CD / アナログレコード / カセットテープ共通仕様]

・SHM-CD / Blu-ray（DVD） / アナロクレコード / カセットテープの収録内容をスマホで簡単再生できるプレイパス®︎対応 [有効期限：2021年9月30日まで]

※映像ディスクのTr.1, Tr.2につきましてはプレイパス非対応となります。

プレイパス®︎の詳細についてはこちら http://playpass.jp/

・シングル&アルバムW購入者対象応募シリアルナンバー封入 [応募期限 : 2020年10月5日23:59応募分まで有効]



BUCK-TICK OFFICIAL SITE：http://buck-tick.com/



＜グッズ情報＞



「BUCK-TICK ポータブル カセットテーププレーヤー」



予約受付期間

第一回予約受付期間：2020年9月9日（水）17:00〜2020年9月22日（火・祝）23:59

お届け予定日：2020年10月31日（土）以降のお届け

第二回予約受付期間：2020年9月23日（水）17:00〜2020年10月7日（水）23:59

お届け予定日：2020年11月12日（木）以降のお届け

販売価格：4600円（税抜）

※ビクターオンライン数量限定

※本商品は受注生産販売となります

※本商品のキャンセルは承っておりませんのでご了承ください



「BUCK-TICK ポータブル アナログプレーヤー」



販売価格：24900円（税抜）

※ビクターオンライン数量限定

※本商品は受注生産販売となります

※本商品のキャンセルは承っておりませんのでご了承ください



予約受付期間

第一回予約受付期間：2020年9月9日（水）17:00〜2020年9月22日（火・祝）23:59

お届け予定日：2020年11月25日（水）以降のお届け

第二回予約受付期間：2020年9月23日（水）17:00〜2020年10月7日（水）23:59

お届け予定日：2020年11月27日（金）以降のお届け



CD・カセットテープ・アナログレコードの詳しい情報と購入はこちら

https://victor-store.jp/artist/11854292





