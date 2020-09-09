BUCK-TICK仕様のアナログ＆カセットプレーヤーが発売

BUCK-TICKが、9月21日にリリースするアルバム『ABRACADABRA』から収録曲「ユリイカ」の先行配信を9月9日にスタートした。
アルバム『ABRACADABRA』は、33度目のデビュー記念日である9月21日（月・祝）にリリースされる22枚目のオリジナルアルバム。さらに、アルバム収録の「ケセラセラ エレジー」や、9月9日より放送開始となるテレビ東京・水ドラ25『闇芝居(生)』のエンディングテーマ「凍える」のアルバムヴァージョン「凍える Crystal CUBE ver.」そして「ユリイカ」の一部を聴くことができるアルバム先行トレーラーも本日公開された。
また、本アルバムが多形態で販売されるのに際して、BUCK-TICKのオリジナル仕様となるアナログレコードプレーヤーとカセットテーププレーヤーの発売が決定した。こちらはオンラインで数量限定の販売となる。詳細は以下より。
＜リリース情報＞
BUCK-TICK
シングル『MOONLIGHT ESCAPE』
発売日：2020年8月26日（水）
完全生産限定盤A（SHM-CD+Blu-ray）：2380円（税抜）
完全生産限定盤B（SHM-CD+DVD）：1880円（税抜）
通常盤：1000円（税抜）
[完全生産限定盤（A/B共通）]
・Blu-ray/DVD ：「MOONLIGHT ESCAPE」MV収録
・スペシャルパッケージ仕様
[完全生産限定盤/通常盤 共通仕様]
・SHM-CD / Blu-ray（DVD）の収録内容をスマホで簡単再生できるダウンロードカード封入
プレイパス®︎対応 [有効期限:2021年8月31日まで]
・シングル&アルバムW購入者対象応募シリアルナンバー封入 [応募期限：2020年10月5日23:59応募分まで有効]
＝CD収録曲＝
1. MOONLIGHT ESCAPE [作詞：櫻井敦司 / 作曲：今井寿]
2. 凍える [作詞：櫻井敦司 / 作曲：星野英彦]
BUCK-TICK
オリジナルフルアルバム『ABRACADABRA』
発売日：2020年9月21日（月）
完全生産限定盤A（SHM-CD+Blu-ray）5500円（税抜）
○完全生産限定盤B（SHM-CD+DVD）5000円（税抜）
[完全生産限定盤A/B共通仕様]
・スペシャルパッケージ仕様
・ボーナスディスク付属
◎Blu-ray/DVD収録内容
「獣たちの夜 YOW-ROW ver.」 MUSIC VIDEO
「MOONLIGHT ESCAPE」 MUSIC VIDEO [MULTI-ANGLE] ※マルチアングル仕様
「凍える」 MUSIC VIDEO
通常盤：3000円（税抜）
[CD共通仕様]
・すべてのCDプレーヤーで再生できる高品質CD「SHM-CD」を採用
＝CD収録曲＝
1. PEACE
2. ケセラセラ エレジー
3. URAHARA-JUKU
4. SOPHIA DREAM
5. 月の砂漠
6. Villain
7. 凍える Crystal CUBE ver.
8. 舞夢マイム
9. ダンス天国
10. 獣たちの夜 YOW-ROW ver.
11. 堕天使 YOW-ROW ver.
12. MOONLIGHT ESCAPE
13. ユリイカ
14. 忘却
完全生産限定アナログ盤（2LP）4500円税抜）
・2枚組180g重量盤
・オリジナルポスター封入
＝アナログ収録曲＝
A-Side
1. PEACE
2. ケセラセラ エレジー
3. URAHARA-JUKU
4. SOPHIA DREAM
B-Side
1. 月の砂漠
2. Villain
3. 凍える Crystal CUBE ver.
C-Side
1. 舞夢マイム
2. ダンス天国
3. 獣たちの夜 YOW-ROW ver.
4. 堕天使 YOW-ROW ver.
D-Side
1. MOONLIGHT ESCAPE
2. ユリイカ
3. 忘却
完全生産限定カセットテープ：2800円（税抜）
A-Side
1. PEACE
2. ケセラセラ エレジー
3. URAHARA-JUKU
4. SOPHIA DREAM
5. 月の砂漠
6. Villain
7. 凍える Crystal CUBE ver.
B-Side
1. 舞夢マイム
2. ダンス天国
3. 獣たちの夜 YOW-ROW ver.
4. 堕天使 YOW-ROW ver.
5. MOONLIGHT ESCAPE
6. ユリイカ
7. 忘却
[CD / アナログレコード / カセットテープ共通仕様]
・SHM-CD / Blu-ray（DVD） / アナロクレコード / カセットテープの収録内容をスマホで簡単再生できるプレイパス®︎対応 [有効期限：2021年9月30日まで]
※映像ディスクのTr.1, Tr.2につきましてはプレイパス非対応となります。
プレイパス®︎の詳細についてはこちら http://playpass.jp/
・シングル&アルバムW購入者対象応募シリアルナンバー封入 [応募期限 : 2020年10月5日23:59応募分まで有効]
BUCK-TICK OFFICIAL SITE：http://buck-tick.com/
＜グッズ情報＞
「BUCK-TICK ポータブル カセットテーププレーヤー」
予約受付期間
第一回予約受付期間：2020年9月9日（水）17:00〜2020年9月22日（火・祝）23:59
お届け予定日：2020年10月31日（土）以降のお届け
第二回予約受付期間：2020年9月23日（水）17:00〜2020年10月7日（水）23:59
お届け予定日：2020年11月12日（木）以降のお届け
販売価格：4600円（税抜）
※ビクターオンライン数量限定
※本商品は受注生産販売となります
※本商品のキャンセルは承っておりませんのでご了承ください
「BUCK-TICK ポータブル アナログプレーヤー」
販売価格：24900円（税抜）
※ビクターオンライン数量限定
※本商品は受注生産販売となります
※本商品のキャンセルは承っておりませんのでご了承ください
予約受付期間
第一回予約受付期間：2020年9月9日（水）17:00〜2020年9月22日（火・祝）23:59
お届け予定日：2020年11月25日（水）以降のお届け
第二回予約受付期間：2020年9月23日（水）17:00〜2020年10月7日（水）23:59
お届け予定日：2020年11月27日（金）以降のお届け
CD・カセットテープ・アナログレコードの詳しい情報と購入はこちら
https://victor-store.jp/artist/11854292
BUCK-TICKが、9月21日にリリースするアルバム『ABRACADABRA』から収録曲「ユリイカ」の先行配信を9月9日にスタートした。