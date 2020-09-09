Summer Soulら、韓国インディーズ女性シンガー3人の7インチが発売

韓国の実力派アーティストを日本国内に紹介するレーベル「Bside」とHMV record shopの共同企画として、11月3日の”レコードの日”にSummer Soul、Luli Lee、Yoon Jiyoungの7インチが同時リリースされる。



BsideとHMV record shopの共同企画「K-Indies Series」として、第1弾でADOY、SE SO NEON、WETTERを、第2弾でThe Black Skirts、SURL、OurRと、これまで6組の韓国インディーズアーティストのリリースを行ってきた。



第3弾となる今回は女性シンガーソングライター特集。韓国生まれマレーシア育ちの21歳のシンガーソングライターで、韓国のZ世代のカリスマアイコンと呼ばれるSummer Soul、バンドBye Bye Badmanのベーシストとしてデビュー後ソロに転身しドリーミーなサウンドを奏でるマルチベーシストLuli Lee、NAVERの新人アーティスト発掘プロジェクトで1位も獲得したYoon Jiyoungの3組が登場する。







現在HMV record shop各店およびオンラインにて予約受付中。





＜リリース情報＞



Summer Soul

『JUNKFOOD / What If I Fall In Love With A.I.』



発売日：2020年11月3日（火）

税抜定価：1800円（税抜）

＝収録曲＝

SIDE A：JUNKFOOD

SIDE B：What If I Fall In Love With A.I.



Luli Lee

『Ashby Road / Dive』



発売日：2020年11月3日（火）

税抜定価：1800円（税抜）

＝収録曲＝

SIDE A：Ashby Road

SIDE B：Dive



Yoon Jiyoung

『wwwe / eternal』



発売日：2020年11月3日 （火）

税抜定価：1800円（税抜）

＝収録曲＝

SIDE A：wwwe

SIDE B：eternal



商品予約ページ：https://www.hmv.co.jp/news/article/2009081004/

レーベル情報Bside：https://www.bsidelabel.com/