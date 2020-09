君の欲しい物は何？ プレゼント企画に10代が挑戦

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」、9月8日(火)は『Amazon祭り』を放送。クイズに正解したリスナーには希望の商品を、不正解の場合はそれよりも安価な類似品を送るという企画なのですが、どれだけのリスナーが欲しい物をゲットできたのでしょうか。さかた校長:今週のSCHOOL OF LOCK! は、毎日スペシャル授業をお届け! 2日目の今夜は、超超超大人気授業『Amazon祭り』を久しぶりに開催! 生徒の君が欲しい物を、インターネット通販サイト・Amazonでポチっと購入、君の元へ即発送します!!こもり教頭:Amazonのサイトには、何でも売っていますからね。さかた校長:そして本日のAmazon祭りで、君にプレゼントできる合計金額は10万円分!こもり教頭:2時間で、10万円をみんなでシェアするってこと?さかた校長:最初に電話をつないだ生徒が5万円の商品をゲットしたら、次の生徒は残りの5万円以内で商品を希望するってことですね。では学校掲示板に、Amazonで見つけた欲しい商品をその理由とともに書き込んでください!◆1人目:15歳女性「周りの女子がおしゃれをし始めたので、マスク型の美顔器(\27,500)が欲しい!」→クイズ不正解で、3,298円の小顔ローラーをゲット!◆2人目:17歳女性「大画面で映画が観たいので、プロジェクター(\11,980)が欲しい!」→クイズ不正解で、3,399円の家庭用プラネタリウムをゲット!◆3人目:17歳男性「『あつまれ!どうぶつの森』がしたいので、Nintendo Switch Lite(\25,290)が欲しい!」→クイズ不正解で、5,980円のニンテンドークラシックミニをゲット!さかた校長:正解が出ないから、8万7千円くらい残っているのよ。こもり教頭:(23時台は)高額商品を狙えますね!さかた校長:欲しいと思っていた物を、グレードアップさせてもいいよ!◆4人目:16歳男性「ミラーレス1眼カメラ(\51,500)が欲しい!」→クイズ不正解で、3,249 円のトイデジタルカメラをゲット!さかた校長:残金が、あまり変わってないね(笑)。こもり教頭:本気で正解して欲しいんだけどね。さかた校長:それは、全員が思ってる……(笑)。◆5人目:15歳男性「ワイヤレスイヤホン(\16,632)でラジオや音楽が聴きたい!」→クイズ大正解!!! 商品ゲット!◆6人目:16歳男性「部屋のエアコンが壊れたので、ダイソンのホットアンドクール(Pure Hot + Cool)が欲しい!」こもり教頭:いいね~。これ、羽の無い扇風機でしょ? しかも、冷たいのと暖かいのが出るやつ!リスナー:そうです。さかた校長:これがいくらだ?こもり教頭: 67,820円……378円足りないそうです(笑)。リスナー:(笑)。さかた校長:ちょっと待って! 誰か俺の財布持ってきて! 俺が追い金するわ!!こもり教頭:校長の自腹?! ヤバ!!リスナー:ありがとうございます!◆→このリスナーは、クイズに正解し商品ゲット!校長・教頭:おめでとう!!こもり教頭:よくやった!さかた校長:今すぐにポチってお前に送るから、届いたその日は16度くらいにしてくれ(笑)。キンキンで寝てくれ!リスナー:はい(笑)。さかた校長:最後の最後に10万円を使い切ったわ!こもり教頭:おめでとう!リスナー:ありがとうございます!!さかた校長:今日はすごかったね。こもり教頭:ひとつのストーリーだったなぁ。22時台は正解が出なくて悔しくて……。さかた校長:近い商品はあげられたけどね。でも最後の2人が連続で!こもり教頭:10万円がキレイになくなりましたね。さかた校長:378円がこぼれたけど……(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/