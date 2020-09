ブラザー工業がコスプレイヤーえなこの企業PR動画「あなたのブラザーでいたい。Music is on your side」が9月18日より配信され、CMバージョン(90秒)映像が10月10日よりJOYSOUNDにて配信することを発表した。

えなこ

また、動画の公開に先立ち9月9日よりえなこによるコメント動画が公開されている。