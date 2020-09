シェリル・クロウ、バーチャルコンサート開催をアナウンス

シェリル・クロウが米現地時間2020年9月18日、19日の2回に渡ってオンライン配信ライブ「Songs From the Big Green Barn」を開催することを発表した。



コンサートは、ナッシュビルにシェリル・クロウが所有する大きな庭(Big Green Barn)で開催。9月18日の午後9時から「アウトサイド」、19日の午後1時から「インサイド」の合わせて2つのパフォーマンスが行われる。「アウトサイド」では、シェリルのツアーでバックバンドを務めるメンバーとの演奏、一方の「インサイド」では、アコースティックのセットを用いた演奏が予定。2つのライブ、クロウの往年のヒットソング、ファンのお気に入り、カバー曲、ファンのみぞ知る隠れた名曲、そしてリクエストも受け付けて選曲されるようだ。



ライブ発表に際してシェリルは、「ファンの皆さんにコンサートを見せることができて本当に嬉しいです。きっと素晴らしいものになると思います。コロナウイルスの影響で今年はツアーを開催できませんでした。私たちは今回のコンサートに向け、どうしたらユニークなものになるか、そして私たちが今まで演奏したことのない国のファンたちに届けられるか、考えを尽くしました」と、語っている。チケットはそれぞれ19.99米ドルで販売される。2公演分まとめて購入すると34.99米ドルに割引されるとのことだ。



先月、クロウは現在の政権に向けた強烈な非難を込めた新曲『In the End』を発表、9月4日にMVを公開したばかり。



From:Sheryl Crow Announces Songs From the Big Green Barn Virtual Concerts