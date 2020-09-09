アニメ「サザエさん」「エイトマン」「鉄人28号」などで知られる老舗アニメ制作会社「エイケン」が9月9日、50周年プロジェクトの一環としてYouTubeにエイケン公式チャンネルを開設した。エイケンが手がけたアニメを順次、公開する予定で、第1弾として「キャプテン」が第1話から配信される。

50周年を記念した展覧会「テレビアニメーション創成期から現在までの50年-エイケン制作アニメーションの世界-」が福井県立美術館（福井市）で10月9日～11月8日に開催される。会場限定で、「鉄人28号」などの主題歌を収録したDVD「エイケン50周年記念主題歌DVD」が販売される。価格は4000円（税抜き）。

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