人気コスプレーヤーのえなこさんが出演するブラザー工業のCM「あなたのブラザーでいたい。 Music is on your side」が、9月18日に配信される。えなこさんは、ブルーのウイッグにヘアバンドを付け、ミニスカートの衣装というチアリーダー風コスプレを披露する。

ブラザー工業は、えなこさんの出身地である愛知・名古屋の企業で、CMは名古屋で撮影された。えなこさんはCM出演を「本当に本当にうれしい」とコメントを寄せた。

CMは、「あなたのブラザーでいたい。」をキャッチフレーズにカラオケ業界、音楽業界を応援する内容。えなこさんがブラザーの家庭用ミシンで作られたオリジナル衣装を着て登場し、架空の音楽フェスティバル「ENAKO FES」を開催する模様が描かれる。BGMとして、名古屋発の4人組ロックバンド「04 Limited Sazabys(フォーリミテッドサザビーズ)」の楽曲「swim」が流れる。

CMのカラオケバージョンが、10月10日からJOYSOUNDのカラオケ機で配信される。