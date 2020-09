SCANDAL「なるほど！ザ・キャッチアップ」でクイズに挑戦！ アルゼンチンの国民食って何？

SCANDALがパーソナリティを務める番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。そんな4人が放つ「空気」や「興味」、そして「おしゃべり」をもっと身近に感じてもらうために、「いつもの感じ」でトークすることが番組のコンセプト。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。9月7日(月)の放送では、新コーナー「なるほど!ザ・キャッチアップ」をお届け!HARUNA:リスナーのメールがきっかけで立ち上がる新コーナー「なるほど!ザ・キャッチアップ」!RINA:なんか、ハル、めっちゃ嬉しそうじゃん。HARUNA:うん……楽しい。MAMI:またクイズにからくりがあるんじゃないの?HARUNA:……ない、と思います。今回も私からクイズを出しますが、答えは知りません、一緒に考えます。MAMI・TOMOMI:なるほど。RINA:もう「なるほど」って言っちゃってるやん!HARUNA:っていうか、タイトルからパクりなんだもんなあ……。RINA:だいたいそうです、うちらの番組は。HARUNA:ということで、世界のニュースやお国柄をクイズ形式でお届けしていきます。早速いきましょう。その前にメールを。アルゼンチンから!アルゼンチン人のJony から。「14周年おめでとう! ライブもおめでとう! アルゼンチン人で、ブエノスアイレスに住んでいます。僕の恋愛相談をしてくれませんか? 不可能な愛についてです。ある人を愛していますが、デートすることは無理です。他の人とデートをしたくないんです。それから、愛するてぃもちゃん(TOMOMI)は僕の告白を断る“の”ほうがいいです。大好き、てぃもちゃん! SCANDALは最高!!TOMOMI:ありがとう……。MAMI:好きな人がTOMOちゃんだからデートできないってことなのかな? 他の人とデートしたくないってこと?TOMOMI:したほうがいいよー、難しいもん。アルゼンチンでデート、今は特にね。HARUNA:今はちょっと行けないね。「僕の告白を断る“の”ほうがいいです」って?TOMOMI:じゃあ断ります……気持ちは嬉しいです。でもアルゼンチンにきてほしいってメッセージが結構くるし、いつか行きたいなって前から思っています。HARUNA:ということで、アルゼンチンからメールをいただいたので、アルゼンチンに関するクイズです。「お肉が大好きな国、アルゼンチンの国民食ともいわれる、チョリソーをカリッと焼いたパンで挟んだ食べ物の名前は何でしょう?」TOMOMI:え、ホットドッグ? チョリソーって辛いソーセージでしょ?MAMI:チョリソーを、かりっと焼いたパンで挟むんだよね? チョリソーをかりっと焼いて、パンで挟むじゃないよね?TOMOMI:パンがカリッとしてるんだね、カリット!(ブー・不正解)MAMI:カリットパン!(ブー・不正解)TOMOMI:チョリット!(ブー・不正解)RINA:アルゼンチンサンド!(ブー・不正解)TOMO:チョリソーパン! パンチョリソー!(ブー・不正解)HARUNA:チョリソーブレッド(ブー・不正解)RINA:アルゼンチンチョリソーちゃうん?(ブー・不正解)TOMOMI:チョリソーハードパン(ブー・不正解)RINA:チョリソーサンド?(ブー・不正解)スタッフ:さっきMAMIが言っちゃってるよ……。TOMOMI:MAMIちゃん、なんて言った?MAMI:チョリソーがかりっと焼かれたパンではさんだ食べ物……チョリパン?(ピンポンピンポン!)一同:えー(笑)?TOMOMI:チョリパンなの!? そのまんまやん。RINA:ほんまに?HARUNA:アルゼンチンでチョリパンって言うの?MAMI:チョリパンって現地の人も言ってるってこと?RINA:見てみたいね、チョリパン。ーーみんなで調べ中です。RINA:日本でも食べられるって、ほんまや……肉って感じやね。HARUNA:ここで本物のチョリパンがございます……的なのはないよね。TOMOMI:ないんか……。RINA:代々木上原で食べられるんやって……アルゼンチンの郷土料理だって。HARUNA:チョリパンは知らんかったなあ、覚えとこ。* * *他にもHARUNAの愛犬レディに関する甘噛みトークも! この続きはぜひ、「AuDee(オーディー)」でお楽しみください。▶▶この日の放送内容を「AuDee(オーディー)」でチェック!----------------------------------------------------スマホアプリ「AuDee(オーディー)」では、スペシャル音声も配信中!★ダウンロードはこちら→http://www.jfn.co.jp/park----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロJFNPARK,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056