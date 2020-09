人気オーディション番組「Nizi Project」から生まれた9人組ガールズグループ「NiziU(ニジュー)」のMAKO(マコ)さんが、9月12日放送の大型音楽特番「THE MUSIC DAY」(日本テレビ系)でのテレビ初歌唱を前に、メンバーを代表してコメントを寄せた。

MAKOさんは「私たちNiziUが、歌番組に初登場します。人生初の歌番組出演が『THE MUSIC DAY』の華やかな舞台ということで、スゴく緊張しますが、本当に光栄です。精いっぱい頑張りますので、応援よろしくお願いします!」と意気込みを語っている。

「THE MUSIC DAY」は約8時間の生放送。12日午後2時55分~10時54分。

◇出演者は以下の通り(敬称略)

嵐、[Alexandros]、いきものがかり、石川ひとみ、瑛人、エレファントカシマシ、AKB48、KAT-TUN、加藤ミリヤ、関ジャニ∞、Kis-My-Ft2、King&Prince、欅坂46、駒津柚希、小柳ゆき、三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、GENERATIONS from EXILE TRIBE、ジャニーズWEST、SEKAI NO OWARI、Sexy Zone、SEVENTEEN、高橋由美子、DA PUMP、DISH//、TOMORROW X TOGETHER、東京スカパラダイスオーケストラ、中島美嘉、NiziU、新田恵利、NEWS、乃木坂46、Novelbright、Perfume、日向坂46、BTS、藤井フミヤ、flumpool、Foorin、V6、Hey! Say! JUMP、MAX、松本まりか、三浦大知、MIYAVI、宮本浩次、矢井田瞳、矢沢永吉、山崎まさよし、LiSA、渡辺美奈代