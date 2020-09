電気グルーヴ、最新曲「Set you Free」MV公開

電気グルーヴが、8月24日に配信リリースした楽曲「Set you Free」のMVを公開した。



「Set you Free」は電気グルーヴ2年半振りのシングル。MVは、8月23日に配信された「FUJI ROCK FESTIVAL20 LIVE ON YOUTUBE(DAY3)」内で初公開されたものをアレンジしたもの。ジャケットと同じく田中秀幸(FrameGraphics)がディレクターを務め、海上で繰り広げられる奇妙な饗宴を追った作品となっている。







また、9月9日0:00より、同曲のインストバージョン「Set you Free(Instrumental)」と「Set you Free(Video Edit)」も各配信ストア及びサブスクリプションサービスで配信されるとのこと。





<リリース情報>







電気グルーヴ

配信作品『Set you Free(Instrumental)』



配信日:2020年9月9日(水)

配信リンク:https://linkco.re/va7r9dz4



HP:http://www.denkigroove.com/