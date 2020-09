あいみょん 未発表曲「サラバ」初オンエア レアな自己紹介も！

あいみょんさんが、9月7日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」に登場。9月10日(木)までの4日間、番組内のコーナー「あいみょんLOCKS!」を担当し、“あい”についての短期講習を行います。初日の今回は、自身についての授業を展開。リスナーから届いた“あい”に関する質問に答えました。あいみょん:SCHOOL OF LOCK! あいの短期講習、担当講師のあいみょんです!今日から4日間、いろんな“あい”について考えていけたらなと思います。初日の今日は、私の自己紹介です。生徒のみんなから質問がたくさん届いているので、それに答えながら、私のことを知ってもらいたいと思います。では、早速はじめましょう!◆あいみょんが好きな“あい”さつの言葉は何ですか?おはよう!◆iPhone(“あい”ふぉん)を触る時間は、1日平均でどのくらいですか?ほぼずっと(笑)。◆あいみょん先生は、ドライ“アイ”ですか?ドライアイです◆行ってみたい“アイ”ランドはどこですか?メキシコ! ……メキシコはあれですよね? 死者の祭りがあるところですよね?『リメンバー・ミー』って映画を観て、メキシコに行きたくなったんです。……えっ? メキシコって国?! 島と国があまりわからないです……(笑)。◆沖縄の人は失敗したときに、方言で「“あい”やー!」って言います。あいみょんの、最近のあいやー! な出来事を教えてください!最近、家の網戸に……8階に住んでいるんですけど、めちゃめちゃでっかいカマキリが登ってきたんですよ。それがほんまに「あいやー!」でした。◆今、一番“あい”たい人は誰ですか?ぼる塾のあんりちゃんです(笑)。3人組……実際は4人組らしいんですけど、ぼる塾っていうお笑い芸人さんがすごい好きで。あんりちゃんは私と同い歳なんですけど、喋り方とかも面白くて会ってみたいなって思います。ぼる塾に会いたいです。私についての、あんまり聞かれたことのない質問ばっかりでテンパっちゃったんですけど……さっきのメキシコに関しては、私は、「アイランド=国」って思っちゃった(笑)。先生も人間ですから、間違えることはありますよね?! あ、ありました! 私が行きたい島は、直島(なおしま)です(笑)。メキシコやら何やらが、際立っちゃったかもしれないですけど(笑)。今のをまとめて“私とは何か”っていうのを、黒板に書きますね……私とは、あいみょんとは「元気」です! なぜこれかというと、私って話しかけづらかったりするイメージを持たれたりするんです。でもしゃべりすぎてうるさいって言われるくらい元気なんです! 私は元気なんやで、っていうのを伝えられたかなと思います!また番組では、9月9日(水)リリースのニューアルバム『おいしいパスタがあると聞いて』の初回限定盤に付く弾き語りCD『風とリボン』に収録されている未発表曲「サラバ」を初オンエア。「上京してすぐに作った曲で、部屋の中でろうそくを焚きながら歌ってた曲でもありますし、ライブハウスでよく歌ってた曲でもあります。なかなか披露する場がなかったんですけど、このタイミングで弾き語りでアルバムに入れられたらなと思って、レコーディングをした曲です」と、この楽曲を紹介しました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/