CUBERS・末吉9太郎 GENERATIONSに加入希望!? こもり教頭「方向性が変わる！」

CUBERSの末吉9太郎さんが、9月7日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。"アイドルオタクアイドル"として、アイドルオタクあるある動画や「それなー!」「沸いたー!」などのフレーズで話題の末吉さんに、アイドルを目指したきっかけを聞きました。さかた校長:本日の生放送教室には、ゲスト講師のCUBERS・末吉9太郎先生が初登場!末吉:それなー! 末吉9太郎です!!さかた校長:一発目から「それなー!」をマックスで……!末吉:沸き散らかしているので!こもり教頭:(笑)。さかた校長:ちょっと待ってください! 「沸いたー!」はわかるんですけど……。末吉:その上ですね!こもり教頭:「沸いたー!」の上なんだ! でも使えそう(笑)。末吉:使ってください!さかた校長:(笑)。「それなー!」で大ブレイク中! アイドルオタクアイドルの末吉9太郎先生はただのアイドルオタクではなく、自身もCUBERSというアイドルグループに所属されています。こもり教頭:新パターンというか、新種ですよね!?さかた校長:周りにいなくないですか?末吉:周りにはいないんですけど、僕は正統派かなと思っています。さかた校長:いやいやいや、唯一無二ですよ!末吉:本当ですか?!こもり教頭:(笑)。正統派と言われれば正統派なんですけど、周りにいないんですよね?(笑)。そこの周りにいなければ、もういないですよ。さかた校長:突き抜けられていますよね(笑)。さかた校長:アイドルには、小さいころからなりたかったのですか?末吉:そうですね。僕はモーニング娘。さんが大好きで、メンバーになりたかったんです。それでオーディションの募集要項を見たら、"女性のみ"って書いてあって。さかた校長:モーニング"娘"って言ってますからね(笑)。ちなみに、どなたが好きなんですか?末吉:最初に好きになったのは、後藤真希さんと辻希美さんです。さかた校長:おー一緒! めちゃめちゃ「ASAYAN」観てました。末吉:あ~沸いたー! 「ASAYAN」沸いたー!!こもり教頭:(笑)。さかた校長:モー娘。さんをきっかけにアイドルが好きになって……他にもオーディションは受けられたんですか?末吉:受けましたよ。オーディションには8年間落ちていたので……。さかた校長:ええっ!末吉:ちょっと聞いてください……僕、LDHさん落ちているんです。信じらんなーい。さかた校長:うわ~! それなー!末吉:それなー。泣いたー!!こもり教頭:泣いたー?! いや、うちの会長のHIROさんが、オーディションで目が合って頷いたって話を聞きましたけど。末吉:しかも、微笑んでました!さかた校長:それって、確定なんじゃないの?!末吉:そーなんですよ。HIROさんマジ思わせぶり……! って思って。さかた校長:でも落ちたんだ。末吉:そうなんです。落ちたー! 泣いたー! って。(GENERATIONS from EXILE TRIBEの)片寄(涼太)さんは、同じオーディションだったんですよ。こもり教頭:というか、うちのボーカル2人(片寄さん、数原龍友さん)は、そのオーディションのファイナリストですよ。さかた校長:じゃあ、同じグループになる可能性もあった……?末吉:仲間だったんですよ!こもり教頭:でも、金髪は僕1人が……。末吉:じゃあ、黒髪にするんで入れてください!!さかた校長:これは、新メンバー加入の可能性も……。こもり教頭:今からは無理でしょ!末吉:僕は全然大丈夫です。兼任したいな~。さかた校長:末吉先生は大丈夫らしいけど?こもり教頭:そっちの問題じゃないのよ! 方向性が変わるから!!末吉:(笑)。さかた校長:今はTikTokの"アイドル好きあるある"のネタで、若い人たちに共感されまくりですね。若い子としゃべると、みんな本当に「それなー!」って言ってますよ。僕は最初、芸人さんのギャグだと思っていたんですけど、9太郎先生のキラーフレーズだったんですね。末吉:キラーフレーズ……というか、オタクの方はみんな使っていたんですよ。ただ僕は、「ソ↑れなー!」って……(笑)。こもり教頭:ギアを入れたんですね(笑)。そしたらハマったと!さかた校長:なるほどな~。ギアを入れたのは、9太郎先生だけだったんですね。末吉:でもおたくの方は、現場ではこんな感じなんですよ。さかた校長:そうなんだ。でも今は、コロナ禍でなかなか現場に行けないじゃないですか。こういう状況になるまでは、現場にも行かれていたんですか?末吉:行っていました。それこそラクーア(LaQua:イベントなども行われるスパ施設)ってあるじゃないですか。あそこで僕たちCUBERSがライブをした4日後に、オタクとして現場に行ってたり。さかた校長:それって大丈夫なんですか? CUBERSのファンの方が、いるかもしれないじゃないですか。末吉:たまにいたりしますね。「お疲れー! それなー! 楽しもうね~!」って言って……。こもり教頭:じゃあ、気づかれることもあるんですね。末吉:ありますよ。「9太郎じゃん! それなー! って言ってよ!」みたいな(笑)。「それなー!」って(返して)……。さかた校長:優しい……(笑)。現場に行く際に注意することは何ですか?末吉:やっぱり古参ですね。昔からのファンの方には、気をつけたほうがいいです。さかた校長:リアル!(笑)。末吉:まぁでも、話しかけたら優しいんですよ。見た目がドッシリしているだけで。こもり教頭:古参の方は、(そのアイドルの)全てを知っているわけですからね。末吉:そうですね。だから困ったときは、古参の方に話しかければ優しく教えてもらえますね。こもり教頭:知ったかぶらないほうがいい、ってことですね。末吉:そうですね。知ったかぶっちゃうと「何なの、あの子!?」ってなっちゃうから。「わかんない!」でいいんですよ。新規はみんなわかんないから!こもり教頭:たしかに。説得力がありすぎて沸いた(笑)。さかた校長:それなー!末吉:沸いたー! それなー!