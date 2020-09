椎木知仁(My Hair is Bad)が有村架純とカップルを演じるショートムービー「映画館にいく日」が、明日9月9日0:00からHuluで配信される。

本作は行定勲監督と映像制作プロダクションのROBOTがタッグを組んで制作する「A day in the home Series」の第3弾で、緊急事態宣言明けに映画館へ行くカップル、ミヤコと幸太朗を描いた物語。ミヤコを有村、幸太朗を椎木が演じるほか、岩田剛典(EXILE / 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE)もカメオ出演している。脚本は行定と伊藤ちひろが手がけた。