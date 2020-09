2020年2月9日に結成10周年を迎えた、オオカミの覆面をした異色のロックバンド「MAN WITH A MISSION」のアニバーサリーイヤーを祝して、WOWOWで5カ月間にわたる特集「MAN WITH A MISSION×WOWOW “WOWGOW 10TH MISSION”」が放送されることが9月7日、分かった。

特集では、2016年のポートメッセなごや(名古屋市港区)での公演、テレビ初公開となるバンド初のドキュメンタリー映画、今年の8月に行われたZepp Tokyo(東京都江東区)での公演、WOWOWオリジナル番組などを予定している。

ポートメッセなごや公演「MAN WITH A MISSION presents “The World's On Fire TOUR 2016” at Portmesse Nagoya」の完全版を、10月3日午後6時にWOWOWプライムで無料放送。ドキュメンタリー映画「MAN WITH A MISSION THE MOVIE -TRACE the HISTORY-」を、10月25日午後8時15分にWOWOWライブで放送する。

また11月にZepp Tokyo公演「MAN WITH A “REBOOT LIVE & STREAMING” MISSION」、12月~2021年2月にオリジナル番組を放送する。