古舘春一原作のTVアニメ「ハイキュー!! TO THE TOP」と、埼玉・東武動物公園のコラボイベント「ハイキュー!! TO THE TOP × 東武動物公園」の詳細が発表された。

10月3日から12月27日にかけて開催される「ハイキュー!! TO THE TOP × 東武動物公園」では、描き下ろしイラストを使用したグッズやコラボフードなどを販売。購入特典として、コラボグッズを税込2000円購入ごとに「オリジナルポストカード(ちびキャラ飼育係 Ver.)」全11種がランダムで1枚、対象のコラボフードを注文した人にには、1品につき「オリジナルコースター(描き下ろしイラストレジャーVer./ちびキャラ飼育係Ver.)」全21種がランダムで1枚プレゼントされる。

描き下ろしイラストは日向翔陽、影山飛雄、月島蛍ら登場キャラクターが、東武動物公園に訪れた様子を描いたもので、ファッションブランドのWEGOとコラボし、烏野・音駒・梟谷学園・稲荷崎の4校をイメージしたアイテムを着用している。なお各キャラクターが着用しているコラボアイテムは、全国のWEGO一部店舗とオンラインストアにて、9月17日より販売開始。

また動物園エリアには、描き下ろしイラストの等身大パネル、キャラクターたちが飼育係の装いをしたオリジナルのミニキャライラストのパネルを設置。さらに「ハイキュー!!」の公式マスコット・ヒナガラスやカゲガラスといった動物をモチーフにしたキャラクターのパネル展示も予定されている。そのほか、ゲームクリアで景品がもらえる「レインボータウン」や、日向・影山・月島の録り下ろし園内アナウンス、特別入園券とチケットホルダーがセットになった「コラボ入園券」も用意された。詳細は公式サイトにて確認を。

「ハイキュー!! TO THE TOP×東武動物公園」

期間:2020年10月3日(土)~12月27日(日)

時間:9:30~17:00(※曜日により変動あり)

場所:埼玉県 東武動物公園

(c)古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS