キム・ヒョンジュンのオンラインライブチケットを「Qoo10」が国内独占販売 10月3日開催、販売は9月28日まで

eBay Japan 合同会社は8月31日、インターネット総合ショッピングモール「Qoo10(キューテン)」において、歌手・俳優・アイドルと幅広い活躍を見せる「キム・ヒョンジュン」のオンラインコンサートのチケットを国内向けに独占販売している。



キム・ヒョンジュンのオンラインコンサート「2020 KIM HYUNJOONG From The Distance Concert < A Bell Of Blessing >」は10月3日に開催される。8月31日に発売し、9月28日まで販売する。



「キム・ヒョンジュン」は5人組ボーイズアイドルグループ「SS501」のリーダーで、日本での単独公演やイベント出演など、海外での人気も高く2007年には歌手として日本デビューを果たした。2009年、韓国版「花より男子~Boys Over Flowers」に出演し、俳優としての評価も得た。2019年にはワールドツアー「BIO-RHYTHM」を開催、日本国内では大阪・横浜と公演を行った。今回約1年ぶりとなるコンサートではオンラインならではのファンと楽しめるイベントや情報サービスなどさまざまな企画を予定している。



今年は新型コロナウイルスの影響により、海外アーティストの日本でのコンサートが延期・中止となり、イベント関連はオンラインでの配信が主流となっている。「Qoo10」では今後も国内外のアーティストによるオンラインでのコンサートチケットの販売を予定している。





【オンライン単独コンサート開催概要】

■販売URL:https://bit.ly/35cAK31

■イベント名:2020 KIM HYUN JOONG From The Distance Concert < A Bell Of Blessing >

■日 時:2020 年 10 月 3 日(土)22:00~開演

■料 金:Qoo10 ストリーミン視聴券 3800 円(税込)

※チケット料金とは別に、システム利用料:150 円/枚がかかりる。

合計金額は、チケット料金 + システム利用料 = ¥3950(税込)/枚。

※1IDにつき、1枚のみ購入可能

■視聴方法:本公演は、Qoo10 でチケット購入後、ストリーミングサイトのGoogoofunより視聴可能。

■販売期間:2020 年 8 月 31 日(月)15:00~9 月 28 日(月)23:59

主催:eBay Japan G.K. (Qoo10) / (株)GINI GROUND

主管:(株)GINI GROUND/ Cre.Ker Entertainment / (株)Googoofun / (株)World Kpop center /

(株)BOM E&M

企画:(株)GINI GROUND

共催:World K-Pop Alliance / Thanks giving donation / Seoul Mirae School of Music